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Posted 28 ноября, 10:38

Published 28 ноября, 10:38

Modified 28 ноября, 10:40

Updated 28 ноября, 10:40

Жизненно важные лекарства подорожали в Свердловской области на 5,5%

В аптеках Нижнего Тагила некоторые лекарства подорожали на 40%

28 ноября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.

Жизненно важные лекарства подорожали в Свердловской области на 5,5%

Жители Нижнего Тагила заметили, что цены на препараты, которые люди регулярно принимают, по их наблюдениям, выросли практически на 40%.

Житель Нижнего Тагила Александр Терентьев из-за своего заболевания вынужден принимать сильнодействующее импортное обезболивающее «Трамадол» сербского производства, которое включено в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). В 20-х числах ноября он рассказал, что препарат в Центральной аптеке подорожал на 40%.

Я беру препарат в ампулах. Ранее он стоил 101 рубль, а на днях он уже 140 рублей за упаковку. То есть для меня препарат подорожал на 40%, — поделился тагильчанин с редакцией TagilCity.ru.

Александр в беседе с представителем аптеки узнал, что еще один препарат «Полексия» тоже может подорожать. Цена может измениться по всем аптекам, поскольку у поставщиков произошло подорожание, отметил тагильчанин.

Подорожает, но пока непонятно на сколько. Его цена и так 1200 рублей. Если подорожает тоже на 30-40%, то это сделает его еще более недоступным для пациентов в Нижнем Тагиле, — отметил Александр.

В беседе с корреспондентом TagilCity.ru, в Центральной аптеке отметили, что нет конкретной группы товаров, на которую возросла цена.

Все дорожает, — кратко сообщили в аптеке.

В областном минздраве редакции TagilCity.ru сообщили, что цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты могут регулироваться государством. Так, Трамадол в зависимости от формы выпуска и производителя может стоить от 60,7 до 329,7 рублей.

В целях недопущения роста цен на лекарственные средства, государством введена обязательная государственная регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, входящие в перечень ЖНВЛП, утверждены предельные торговые надбавки (оптовые и розничные) на лекарственные средства, входящие в перечень ЖНВЛП, осуществляется контроль утвержденного порядка ценообразования в фармацевтических организациях на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, — сообщил редакции министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
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Помимо этого, пенсионерка Юлия Мылтасова отметила, что лекарства действительно дорожают практически каждый месяц. Сложнее ситуация обстоит с лекарствами, которые не вошли в перечень ЖНВЛП и не регулируются государством в плане ценообразования, этим занимаются аптеки.

Каждый раз иду и каждый раз цена все выше. Например, «Предуктал» уже стоит 1800 рублей. Очень дорого в аптеки ходить, хотя у меня по пенсионному скидка 15%, — отметила Юлия.

Так, «Предуктал» с международным непатентованным названием Триметазидин не входит в перечень Минздрава, поэтому цена на него может варьироваться, сообщили нам в министерстве.

Также в Минздраве редакции TagilCity.ru сообщили, что лекарства (ЖНВЛП) в Свердловской области, по данным Росздравнадзора, подорожали на 5,5%, что не превышает уровня инфляции.

Проведение государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП на территории Свердловской области, в рамках действующего законодательства, осуществляет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
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