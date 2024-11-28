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Posted 28 ноября, 13:38

Published 28 ноября, 13:38

Modified 28 ноября, 13:40

Updated 28 ноября, 13:40

В Екатеринбурге ранее судимый гражданин нашел сумку, полную денег

В Екатеринбурге молодой человек нашел мужскую сумку, полную денег

28 ноября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге ранее судимый гражданин нашел сумку, полную денег

Нашедший в Екатеринбурге сумку с деньгами уроженец Асбеста получит срок за кражу в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был судим.

В Екатеринбурге мужчина родом из Асбеста нашел на улице сумку, полную наличных денег. Водитель увидел барсетку на улице Щербакова и успел ее подобрать.

Внутри находилась крупная сумма: порядка 800 тысяч рублей, а также документы. 26-летний молодой человек присвоил себе средства и успел купить смартфон, электронные часы, ювелирное изделие и подержанный автомобиль BMW.

Тем временем владелец сумки написал заявление в полицию, и мужчину нашли по горячим следам примерно через неделю. Правоохранители разыскали преступника по номерам автомобиля, на котором он передвигался. В его жилье найдены документы владельца денег.

Вора задержали, сообщает портал E1. Ранее судимому мужчине грозит новое уголовное дело по статье о краже. Максимальный срок наказания — 6 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о краже дорогого алкоголя из магазина в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле

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