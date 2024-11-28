В Екатеринбурге начали судить убившего девочку и ее мать школьника

В Екатеринбурге начался суд над 17-летним молодым человеком, зарезавшим из ревности свою девушку, а затем, чтобы избежать наказания, таким же способом лишил жизни ее маму и их собаку. Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Подросток, находясь в гостях у девушки, нанес ей 9 ударов ножом. Затем дождался когда придет домой ее мама и нанес ей 15 ножевых. Вскоре он был задержан.