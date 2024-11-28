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Posted 28 ноября, 10:42

Published 28 ноября, 10:42

Modified 28 ноября, 10:44

Updated 28 ноября, 10:44

В Екатеринбурге начали судить убившего девочку и ее мать школьника

В Екатеринбурге начали судить убившего девочку и ее мать школьника

28 ноября 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге начали судить подростка, убившего девочку, ее мать и собаку.

В Екатеринбурге начался суд над 17-летним молодым человеком, зарезавшим из ревности свою девушку, а затем, чтобы избежать наказания, таким же способом лишил жизни ее маму и их собаку. Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Подросток, находясь в гостях у девушки, нанес ей 9 ударов ножом. Затем дождался когда придет домой ее мама и нанес ей 15 ножевых. Вскоре он был задержан.

На допросе молодой человек признался, что видит убитых им женщин каждый раз, когда закрывает глаза, сообщает официальный представитель свердловского гарнизона МВД Валерий Горелых.

Подсудимого признали вменяемым.

Потерпевшим признали отца погибшей девочки. Он на суде рассказал, что семья убийцы с ним не связывалась, украденные подростком после убийства телефоны не вернули, извинений не принесли, а компенсировать такое горе невозможно никакими деньгами.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Смерть#Суд#18+#Екатеринбург#Инцидент
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