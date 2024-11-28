В Екатеринбурге начнут проверять безбилетных пассажиров

Напомним, в автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда, по которым стоимость была ниже на 13 рублей. Этот способ оплаты ввели в октябре 2024 года, однако многие кондукторы и водители не разрешали пассажирам им пользоваться.