В Екатеринбурге начнут проверять безбилетных пассажиров

Posted 28 ноября, 08:53
Published 28 ноября, 08:53
Modified 28 ноября, 08:55
Updated 28 ноября, 08:55
В екатеринбургских автобусах, трамваях и троллейбусах появились объявления с предупреждениями о штрафах в размере 2500 рублей за проезд без оплаты, пишет Е1.
В мэрии города сообщили, что проверки безбилетников начнут проводиться в ближайшее время.
Напомним, в автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда, по которым стоимость была ниже на 13 рублей. Этот способ оплаты ввели в октябре 2024 года, однако многие кондукторы и водители не разрешали пассажирам им пользоваться.