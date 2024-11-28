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Posted 28 ноября, 08:53

Published 28 ноября, 08:53

Modified 28 ноября, 08:55

Updated 28 ноября, 08:55

В Екатеринбурге начнут проверять безбилетных пассажиров

В Екатеринбурге начнут проверять безбилетных пассажиров

28 ноября 2024, 08:53
Фото: 1MI.
В общественном транспорте Екатеринбурга начнутся проверки безбилетных пассажиров.

В екатеринбургских автобусах, трамваях и троллейбусах появились объявления с предупреждениями о штрафах в размере 2500 рублей за проезд без оплаты, пишет Е1.

В мэрии города сообщили, что проверки безбилетников начнут проводиться в ближайшее время.

Напомним, в автобусах Екатеринбурга стали убирать QR-коды для оплаты проезда, по которым стоимость была ниже на 13 рублей. Этот способ оплаты ввели в октябре 2024 года, однако многие кондукторы и водители не разрешали пассажирам им пользоваться.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Проверка#Пассажиры#Оплата#Проезд#Общественный транспорт#Рейды#Екатеринбург#Проезд зайцем
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