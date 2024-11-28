В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

Posted 28 ноября, 15:15
Published 28 ноября, 15:15
Modified 28 ноября, 15:17
Updated 28 ноября, 15:17
28 ноября в Екатеринбурге пропал школьник, предположительно, в Чкаловском районе, так как именно там он был замечен в последний раз. Кузьменко Степану 8 лет, ростом 134 сантиметра, среднего телосложения, голубоглазый блондин.
Пропавшего видели в пуховике черного цвета, сзади которого виднелась белая надпись. На нем были черные штаны и шапка с помпоном того же цвета. На ногах темные ботинки.
Начаты мероприятия по поиску исчезнувшего ребенка. Розыск взяли под свою ответственность волонтеры СРОО ДПСО «ПРОРЫВ». Кроме того в поиск вовлечены сотрудники правоохранительных органов.
На момент публикации Кузьменко Степана уже нашли.
Напомним, что в Нижнем Тагиле нашли живым пропавшего 10-летнего ребенка.