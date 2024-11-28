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Posted 28 ноября, 15:15

Published 28 ноября, 15:15

Modified 28 ноября, 15:17

Updated 28 ноября, 15:17

В Екатеринбурге идут активные поиски пропавшего мальчика

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

28 ноября 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге идут активные поиски пропавшего мальчика

28 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга исчез мальчик возрастом 8 лет. Поиски уже организовали сотрудники полиции, кроме того участие принимают волонтеры.

28 ноября в Екатеринбурге пропал школьник, предположительно, в Чкаловском районе, так как именно там он был замечен в последний раз. Кузьменко Степану 8 лет, ростом 134 сантиметра, среднего телосложения, голубоглазый блондин.

Пропавшего видели в пуховике черного цвета, сзади которого виднелась белая надпись. На нем были черные штаны и шапка с помпоном того же цвета. На ногах темные ботинки.

Начаты мероприятия по поиску исчезнувшего ребенка. Розыск взяли под свою ответственность волонтеры СРОО ДПСО «ПРОРЫВ». Кроме того в поиск вовлечены сотрудники правоохранительных органов.

На момент публикации Кузьменко Степана уже нашли.

Напомним, что в Нижнем Тагиле нашли живым пропавшего 10-летнего ребенка.

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