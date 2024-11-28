tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 14:23

Published 28 ноября, 14:23

Modified 28 ноября, 14:25

Updated 28 ноября, 14:25

В Екатеринбурге протестируют новый метод борьбы с гололедом

В Екатеринбурге проверили качество уборки дорог

28 ноября 2024, 14:23
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге протестируют новый метод борьбы с гололедом

Мэрия Екатеринбурга вышла на улицы столицы Урала, чтобы проверить уборку в двух районах. Также предложили новый метод борьбы с гололедом.

28 ноября представители мэрии Екатеринбурга — Павел Зыков и Виктор Юровицкий — устроили проверку за надлежащим исполнением обязанностей уборки дорог. Инспекция проводилась в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

Особенное внимание уделяли проезжим частям, так как именно от качества дороги зависит безопасность водителей и пешеходов свердловчан. Наиболее значимой задачей, в связи с переменчивой погодой Урала, ставят очищение от снега и льда.

Без внимания также не оставили окрестности социально значимых объектов. Проверили лестницы, перекрестки и места остановок общественного транспорта.

В ближайшее время протестируют специальный химический противогололедный материал. Если испытания пройдут успешно, новый материал будет использоваться во всем городе — сообщает «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге готовятся к экстремальным снегопадам
Узнать подробнее
Читайте также:
Министр транспорта РФ прилетел в Екатеринбург на выставку «Дорога 2024»Екатеринбург погряз в пробках после первого снегопадаВ Екатеринбурге подорожала стоимость строительства развязки у «Калины»
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Дорога#Гололед#Уборка снега#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика