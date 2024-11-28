В Екатеринбурге проверили качество уборки дорог

Posted 28 ноября, 14:23
Published 28 ноября, 14:23
Modified 28 ноября, 14:25
Updated 28 ноября, 14:25
28 ноября представители мэрии Екатеринбурга — Павел Зыков и Виктор Юровицкий — устроили проверку за надлежащим исполнением обязанностей уборки дорог. Инспекция проводилась в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.
Особенное внимание уделяли проезжим частям, так как именно от качества дороги зависит безопасность водителей и пешеходов свердловчан. Наиболее значимой задачей, в связи с переменчивой погодой Урала, ставят очищение от снега и льда.
Без внимания также не оставили окрестности социально значимых объектов. Проверили лестницы, перекрестки и места остановок общественного транспорта.
В ближайшее время протестируют специальный химический противогололедный материал. Если испытания пройдут успешно, новый материал будет использоваться во всем городе — сообщает «КП-Екатеринбург».
Не так давно, в Екатеринбург прилетал Министр транспорта РФ, чтобы посетить выставку «Дорога 2024».