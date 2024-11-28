В Екатеринбурге силовики скрутили мужчину с оружием в Porsche

Posted 28 ноября, 12:58
Published 28 ноября, 12:58
Modified 28 ноября, 13:00
Updated 28 ноября, 13:00
В Екатеринбурге силовики задержали целый кортеж дорогих машин. В их салонах нашли оружие, среди которого было как пневматическое, так и огнестрельное. Так, в одном из авто обнаружили подствольный гранатомет.
Все задержанные — граждане Свердловской области. Они направлялись на разборки с неизвестными, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Сейчас полиция устанавливает личности задержанных, а также проверяет оружие на причастность к другим преступлениям.
Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные силовики в бронежилетах.