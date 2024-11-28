tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 12:58

Published 28 ноября, 12:58

Modified 28 ноября, 13:00

Updated 28 ноября, 13:00

В Екатеринбурге силовики скрутили мужчину с оружием в Porsche

В Екатеринбурге силовики скрутили мужчину с оружием в Porsche

28 ноября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге силовики задержали водителя на Porsche из-за оружия в салоне.

В Екатеринбурге силовики задержали целый кортеж дорогих машин. В их салонах нашли оружие, среди которого было как пневматическое, так и огнестрельное. Так, в одном из авто обнаружили подствольный гранатомет.

Все задержанные — граждане Свердловской области. Они направлялись на разборки с неизвестными, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас полиция устанавливает личности задержанных, а также проверяет оружие на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные силовики в бронежилетах.

Силовики сорвали вечеринку на заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика