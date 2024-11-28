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Posted 28 ноября, 14:16

Published 28 ноября, 14:16

Modified 28 ноября, 14:18

Updated 28 ноября, 14:18

В Екатеринбурге в парке Маяковского появилась почта Деда Мороза

В Екатеринбурге в парке Маяковского появилась почта Деда Мороза

28 ноября 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржцы могут начинать писать письма Деду Морозу.

Чтобы письмо точно получил главный зимний волшебник, его надо опустить в специальный ящик. Найти его просто. Он находится возле Городских мастерских. Если смотреть на Главную сцену, то он будет слева, около главной городской елки. Отправить письмо любимому зимнему волшебнику можно до 31 декабря.

Екатеринбуржцы, которые четко и правильно укажут обратный адрес, в январе могут ждать поздравление от Дедушки.

Напомним, поезд Деда Мороза не приедет в Нижний Тагил в 2024 году.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Письмо#Дед Мороз#Поздравление#Екатеринбург
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