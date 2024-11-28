В Екатеринбурге в парке Маяковского появилась почта Деда Мороза

Posted 28 ноября, 14:16
Published 28 ноября, 14:16
Modified 28 ноября, 14:18
Updated 28 ноября, 14:18
Чтобы письмо точно получил главный зимний волшебник, его надо опустить в специальный ящик. Найти его просто. Он находится возле Городских мастерских. Если смотреть на Главную сцену, то он будет слева, около главной городской елки. Отправить письмо любимому зимнему волшебнику можно до 31 декабря.
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