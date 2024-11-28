В Екатеринбурге в парке Маяковского появилась почта Деда Мороза

Чтобы письмо точно получил главный зимний волшебник, его надо опустить в специальный ящик. Найти его просто. Он находится возле Городских мастерских. Если смотреть на Главную сцену, то он будет слева, около главной городской елки. Отправить письмо любимому зимнему волшебнику можно до 31 декабря.