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Posted 28 ноября, 09:23

Published 28 ноября, 09:23

Modified 28 ноября, 09:25

Updated 28 ноября, 09:25

В Екатеринбурге суд дал 6 лет водителю, насмерть сбившему на дороге рабочего

В Екатеринбурге водитель без прав, сбивший насмерть рабочего, получил 6 лет колонии

28 ноября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге суд дал 6 лет водителю, насмерть сбившему на дороге рабочего

Октябрьский суд Екатеринбурга огласил приговор мужчине 1999 года рождения по делу о ДТП, в котором погиб человек.

Октябрьский суд Екатеринбурга огласил обвинительный приговор водителю, устроившему ДТП, в результате которого погиб человек.

Авария случилась 15 апреля этого года в поселке Исток. Водитель машины без прав после употребления алкоголя сбил двоих рабочих, которые проводили ремонтные работы. Один из пострадавших скончался, второй получил тяжелые травмы.

Молодого человека признали виновным по статье о нарушении водителем ПДД, которое привело к смерти человека, и причинении тяжкого вреда здоровью. Отягчающим обстоятельством стало употребление спиртного.

Водитель в суде частично признал вину, отрицая при этом превышение скорости (сторона обвинения указывала, что он ехал со скоростью 70 километров в час), сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.

Суд вынес приговор: 6 лет лишения свободы, а также лишение водительских прав на 2 года и 10 месяцев. Машина подсудимого конфискована.

Ранее сообщалось о ДТП на границе Свердловской области, виновником которого стал водитель легкового авто, уснувший за рулем.

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