В Екатеринбурге водитель без прав, сбивший насмерть рабочего, получил 6 лет колонии

Posted 28 ноября, 09:23
Published 28 ноября, 09:23
Modified 28 ноября, 09:25
Updated 28 ноября, 09:25
Октябрьский суд Екатеринбурга огласил обвинительный приговор водителю, устроившему ДТП, в результате которого погиб человек.
Авария случилась 15 апреля этого года в поселке Исток. Водитель машины без прав после употребления алкоголя сбил двоих рабочих, которые проводили ремонтные работы. Один из пострадавших скончался, второй получил тяжелые травмы.
Молодого человека признали виновным по статье о нарушении водителем ПДД, которое привело к смерти человека, и причинении тяжкого вреда здоровью. Отягчающим обстоятельством стало употребление спиртного.
Водитель в суде частично признал вину, отрицая при этом превышение скорости (сторона обвинения указывала, что он ехал со скоростью 70 километров в час), сообщает официальный телеграм-канал прокуратуры Свердловской области.
Суд вынес приговор: 6 лет лишения свободы, а также лишение водительских прав на 2 года и 10 месяцев. Машина подсудимого конфискована.
Ранее сообщалось о ДТП на границе Свердловской области, виновником которого стал водитель легкового авто, уснувший за рулем.