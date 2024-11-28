В Екатеринбурге за 1 млн рублей продают картину из лобковых волос

Posted 28 ноября, 06:58
Published 28 ноября, 06:58
Modified 28 ноября, 07:00
Updated 28 ноября, 07:00
20-летняя Екатеринбурженка удаляет волосы в интимной зоне с 12 лет самостоятельно. Сначала девушку смущала ее привычка, она даже обращалась к специалистам. Но позднее смирилась со своим необычным «хобби» и даже превратила его в творчество.
В работах кроме волос она использует кровь. Для этого она раздавливает комаров, которые уже успели укусить человека.
По словам художницы, большого спроса на ее работы нет, однако ее картину недавно купил американский коллекционер за 40 тысяч рублей.
В дальнейшем девушка планирует продавать свои работы за миллионы. Она считает что ее искусство только для избранных, сообщает Ural Mash.
Напомним, в центре Екатеринбурга немецкий художник расписал стену дома.