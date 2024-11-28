В Екатеринбурге за 1 млн рублей продают картину из лобковых волос

20-летняя Екатеринбурженка удаляет волосы в интимной зоне с 12 лет самостоятельно. Сначала девушку смущала ее привычка, она даже обращалась к специалистам. Но позднее смирилась со своим необычным «хобби» и даже превратила его в творчество.