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Posted 28 ноября, 15:40

Published 28 ноября, 15:40

Modified 28 ноября, 15:42

Updated 28 ноября, 15:42

Тренер по хоккею задержан в Екатеринбурге за домогательства к игрокам

В Екатеринбурге задержали хоккейного тренера за домогательства к игрокам команды

28 ноября 2024, 15:40
Фото: 1MI.

Тренер по хоккею задержан в Екатеринбурге за домогательства к игрокам

Вадима Берестова, тренера по физподготовке команды «Сибирские снайперы» подозревают в неспортивном интересе к игрокам. Накануне, 27 ноября, он был задержан в Екатеринбурге.

Мужчина приглашал подопечных к себе в гостиничный номер, а также присылал им фото непристойного содержания, пишет Ura.ru со ссылкой на спортивного журналиста Алексея Шевченко.

История всплыла, когда новосибирские хоккеисты находились на выезде в Екатеринбурге и играли с местной командой «Авто». Тренера после задержания отправили в Новосибирск. Он временно отстранен от работы.

В пресс-службе команды, которая входит в состав Молодежной хоккейной лиги, происшествие пока не комментируют.

Ранее в Свердловской области был задержан вожатый за домогательства к подопечным в детском оздоровительном лагере.

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