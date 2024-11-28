В Екатеринбурге задержали хоккейного тренера за домогательства к игрокам команды

Posted 28 ноября, 15:40
Published 28 ноября, 15:40
Modified 28 ноября, 15:42
Updated 28 ноября, 15:42
Мужчина приглашал подопечных к себе в гостиничный номер, а также присылал им фото непристойного содержания, пишет Ura.ru со ссылкой на спортивного журналиста Алексея Шевченко.
История всплыла, когда новосибирские хоккеисты находились на выезде в Екатеринбурге и играли с местной командой «Авто». Тренера после задержания отправили в Новосибирск. Он временно отстранен от работы.
В пресс-службе команды, которая входит в состав Молодежной хоккейной лиги, происшествие пока не комментируют.
Ранее в Свердловской области был задержан вожатый за домогательства к подопечным в детском оздоровительном лагере.