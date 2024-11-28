В Екатеринбурге задержан мигрант, запершийся с девочкой в сторожке

Posted 28 ноября, 12:46
Published 28 ноября, 12:46
Modified 28 ноября, 12:48
Updated 28 ноября, 12:48
В Екатеринбурге полицейские поместили в изолятор мигранта-сторожа, который заманил девочку-школьницу в сторожку. К делу подключат следователей.
Известно, что 62-летний гражданин Таджикистана окликнул 9-летнюю девочку, когда та шла с друзьями на учебу в районе улицы Корепина. Мужчина, охраняющий здание отдела образования, подозвал ребенка в свою рабочую сторожку, запер дверь и попросил установить на его телефон приложение. Затем он посадил девочку к себе на колени.
После того, как школьница расплакалась, мигрант отпустил ее, дав 100 рублей и шоколадку. Перепуганный ребенок выбросил презенты и позвонил матери.
Женщина тут же обратилась в полицию, мужчину без регистрации на территории России задержали и поместили в изолятор. Объяснений он давать не стал, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось о передаче в суд Екатеринбурга дела об организации незаконной миграции.