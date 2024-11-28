В Екатеринбурге задержан мигрант, запершийся с девочкой в сторожке

Известно, что 62-летний гражданин Таджикистана окликнул 9-летнюю девочку, когда та шла с друзьями на учебу в районе улицы Корепина. Мужчина, охраняющий здание отдела образования, подозвал ребенка в свою рабочую сторожку, запер дверь и попросил установить на его телефон приложение. Затем он посадил девочку к себе на колени.