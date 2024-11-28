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Posted 28 ноября, 12:46

Published 28 ноября, 12:46

Modified 28 ноября, 12:48

Updated 28 ноября, 12:48

В Екатеринбурге задержали мигранта, который заперся с девочкой в сторожке

В Екатеринбурге задержан мигрант, запершийся с девочкой в сторожке

28 ноября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге задержали мигранта, который заперся с девочкой в сторожке

Сюжет
Мигранты
Иностранного гражданина, приставшего к девочке в Екатеринбурге, поместили в изолятор.

В Екатеринбурге полицейские поместили в изолятор мигранта-сторожа, который заманил девочку-школьницу в сторожку. К делу подключат следователей.

Известно, что 62-летний гражданин Таджикистана окликнул 9-летнюю девочку, когда та шла с друзьями на учебу в районе улицы Корепина. Мужчина, охраняющий здание отдела образования, подозвал ребенка в свою рабочую сторожку, запер дверь и попросил установить на его телефон приложение. Затем он посадил девочку к себе на колени.

После того, как школьница расплакалась, мигрант отпустил ее, дав 100 рублей и шоколадку. Перепуганный ребенок выбросил презенты и позвонил матери.

Женщина тут же обратилась в полицию, мужчину без регистрации на территории России задержали и поместили в изолятор. Объяснений он давать не стал, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось о передаче в суд Екатеринбурга дела об организации незаконной миграции.

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