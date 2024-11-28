В Кемеровской области ребенок на два дня пропал в супермаркете

Нашли ребёнка в коробках за прилавками с молочной продукцией, пишет sibdepo.ru.



«Он вечером зашёл в магазин погреться и решил там остаться, переночевал там, а на следующий день уже побоялся идти домой. Так и скрывался в магазине двое суток, выходил по ночам, кушал», — сообщил Евгений Крупский.



Между тем, случаем исчезновения мальчика по-прежнему продолжают заниматься силовики, которые исследуют все обстоятельства этого инцидента.



