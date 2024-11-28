В Кемеровской области ребенок на два дня пропал в супермаркете

Posted 28 ноября, 04:00
Published 28 ноября, 04:00
Modified 30 ноября, 21:13
Updated 30 ноября, 21:13
Напомним, ребёнок исчез вечером во вторник, около 21.00, и только сегодня стало известно, что мальчик найден живым и здоровым. Как отметил полицейский, всё это время мальчик прятался от людей в супермаркете.
Нашли ребёнка в коробках за прилавками с молочной продукцией, пишет sibdepo.ru.
«Он вечером зашёл в магазин погреться и решил там остаться, переночевал там, а на следующий день уже побоялся идти домой. Так и скрывался в магазине двое суток, выходил по ночам, кушал», — сообщил Евгений Крупский.
Между тем, случаем исчезновения мальчика по-прежнему продолжают заниматься силовики, которые исследуют все обстоятельства этого инцидента.