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Posted 28 ноября, 04:00

Published 28 ноября, 04:00

Modified 30 ноября, 21:13

Updated 30 ноября, 21:13

В Кемеровской области ребенок на два дня пропал в супермаркете

28 ноября 2024, 04:00
В Кузбассе начальник отделения по розыску лиц уголовного розыска прокопьевского отдела полиции Евгений Крупский рассказал подробности поисков пропавшего во дворе собственного дома 12-летнего мальчика.

Напомним, ребёнок исчез вечером во вторник, около 21.00, и только сегодня стало известно, что мальчик найден живым и здоровым. Как отметил полицейский, всё это время мальчик прятался от людей в супермаркете.

Нашли ребёнка в коробках за прилавками с молочной продукцией, пишет sibdepo.ru.

«Он вечером зашёл в магазин погреться и решил там остаться, переночевал там, а на следующий день уже побоялся идти домой. Так и скрывался в магазине двое суток, выходил по ночам, кушал», — сообщил Евгений Крупский.

Между тем, случаем исчезновения мальчика по-прежнему продолжают заниматься силовики, которые исследуют все обстоятельства этого инцидента.

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