В Кузбассе хотят запретить электросамокаты

Отметим, что сейчас средствами индивидуальной мобильности можно пользоваться с 14 лет, но Министерство транспорта хочет увеличить этот возраст до 16 лет. И с этим согласен 51% опрошенных кемеровчан.



«Очень невнимательные, опасно едут, не уступают», — отметили горожане.



26% опрошенных хочет, чтобы разрешение на электросамокаты действовало с 18 лет, пишет sibdepo.ru. Еще 10% выступили против решения Минтранса. Они обосновали это тем, что «в любом возрасте есть нарушители».





