В Кузбассе хотят запретить электросамокаты

Posted 28 ноября, 02:00
Published 28 ноября, 02:00
Modified 30 ноября, 20:56
Updated 30 ноября, 20:56
Отметим, что сейчас средствами индивидуальной мобильности можно пользоваться с 14 лет, но Министерство транспорта хочет увеличить этот возраст до 16 лет. И с этим согласен 51% опрошенных кемеровчан.
«Очень невнимательные, опасно едут, не уступают», — отметили горожане.
26% опрошенных хочет, чтобы разрешение на электросамокаты действовало с 18 лет, пишет sibdepo.ru. Еще 10% выступили против решения Минтранса. Они обосновали это тем, что «в любом возрасте есть нарушители».