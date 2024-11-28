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Posted 28 ноября, 02:00

Published 28 ноября, 02:00

Modified 30 ноября, 20:56

Updated 30 ноября, 20:56

В Кузбассе хотят запретить электросамокаты

28 ноября 2024, 02:00
В Кемерове 6 из 10 опрошенных кемеровчан хотят запретить горожанам младше 16 лет пользоваться электросамокатами. Это выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob с помощью опроса.

Отметим, что сейчас средствами индивидуальной мобильности можно пользоваться с 14 лет, но Министерство транспорта хочет увеличить этот возраст до 16 лет. И с этим согласен 51% опрошенных кемеровчан.

«Очень невнимательные, опасно едут, не уступают», — отметили горожане.

26% опрошенных хочет, чтобы разрешение на электросамокаты действовало с 18 лет, пишет sibdepo.ru. Еще 10% выступили против решения Минтранса. Они обосновали это тем, что «в любом возрасте есть нарушители».


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