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Posted 28 ноября, 08:20

Published 28 ноября, 08:20

Modified 28 ноября, 08:22

Updated 28 ноября, 08:22

В поселках под Екатеринбургом введут карантин из-за вспышки бешенства

В поселках под Екатеринбургом введут карантин из-за вспышки бешенства

28 ноября 2024, 08:20
Фото: 1MI.
В поселках Гагарский и Прохладный, расположенных под Екатеринбургом, введут карантин из-за вспышки бешенства.

Так, недавно в вышеуказанных поселках были найдены трупы лисы и бродячей собаки. Эксперты выяснили, что животные были заражены бешенством, рассказали в пресс-службе администрации Белоярского района.

В ближайшее время на данных территориях установят карантин и проведут противоэпизоотические процедуры.

Напомним, в августе 2024 года специалисты прогнозировали распространение бешенства в Свердловской области осенью этого года.

В Академическом ввели карантин из-за бешенства
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