В поселках под Екатеринбургом введут карантин из-за вспышки бешенства

Posted 28 ноября, 08:20
Published 28 ноября, 08:20
Modified 28 ноября, 08:22
Updated 28 ноября, 08:22
Так, недавно в вышеуказанных поселках были найдены трупы лисы и бродячей собаки. Эксперты выяснили, что животные были заражены бешенством, рассказали в пресс-службе администрации Белоярского района.
В ближайшее время на данных территориях установят карантин и проведут противоэпизоотические процедуры.
Напомним, в августе 2024 года специалисты прогнозировали распространение бешенства в Свердловской области осенью этого года.