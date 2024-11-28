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Posted 28 ноября, 09:35

Published 28 ноября, 09:35

Modified 28 ноября, 09:37

Updated 28 ноября, 09:37

В школы РФ запретят проносить яды, вирусы и беспилотники

В школы РФ запретят проносить яды, вирусы и беспилотники

28 ноября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney.
В российских школах введут новую систему безопасности, по которой будут вычислять потенциальных нарушителей. Также в список опасных предметов в школе войдут различные опасные вещества и беспилотники.

Информация об усилении системы безопасности есть в постановлении правительства на портале правовых актов, которое было опубликовано 26 ноября 2024 года.

Так, лицам, посещающим школу, помимо оружия и боеприпасов теперь запрещено проносить с собой опасные и токсичные вещества, а также беспилотники. В случае, если ученик приобрел что-то из вышеуказанных предметов, следует сообщить в полицию.

Кроме того, наружное освещение должно подсвечивать места около въезда на территорию учреждений, входные группы, периметр зданий и точки, которые могут быть уязвимыми.

Напомним, в здании мэрии Нижнего Тагила установят два круглосуточных охранных поста.

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