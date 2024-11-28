В школы РФ запретят проносить яды, вирусы и беспилотники

Posted 28 ноября, 09:35
Published 28 ноября, 09:35
Modified 28 ноября, 09:37
Updated 28 ноября, 09:37
Информация об усилении системы безопасности есть в постановлении правительства на портале правовых актов, которое было опубликовано 26 ноября 2024 года.
Так, лицам, посещающим школу, помимо оружия и боеприпасов теперь запрещено проносить с собой опасные и токсичные вещества, а также беспилотники. В случае, если ученик приобрел что-то из вышеуказанных предметов, следует сообщить в полицию.
Кроме того, наружное освещение должно подсвечивать места около въезда на территорию учреждений, входные группы, периметр зданий и точки, которые могут быть уязвимыми.
Напомним, в здании мэрии Нижнего Тагила установят два круглосуточных охранных поста.