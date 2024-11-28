В спорткомплексе Екатеринбурга эвакуировали посетителей из-за короткого замыкания

Posted 28 ноября, 08:59
Published 28 ноября, 08:59
Modified 28 ноября, 09:01
Updated 28 ноября, 09:01
27 ноября в Уральской столице была проведена незамедлительная эвакуация посетителей, а также сотрудников спорткомплекса «Урал» во Втузгородке. Как сообщает URA.RU, сработала тревожная система оповещения, и людей начали эвакуировать в срочном порядке. На место происшествия прибыли спасательные службы.
Региональное управление МЧС от комментариев отказалось. Представитель ведомства уточнил, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, и специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.