В спорткомплексе Екатеринбурга эвакуировали посетителей из-за короткого замыкания

27 ноября в Уральской столице была проведена незамедлительная эвакуация посетителей, а также сотрудников спорткомплекса «Урал» во Втузгородке. Как сообщает URA.RU, сработала тревожная система оповещения, и людей начали эвакуировать в срочном порядке. На место происшествия прибыли спасательные службы.