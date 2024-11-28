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Posted 28 ноября, 08:59

Published 28 ноября, 08:59

Modified 28 ноября, 09:01

Updated 28 ноября, 09:01

Эвакуация из-за замыкания в спорткомплексе Екатеринбурга

В спорткомплексе Екатеринбурга эвакуировали посетителей из-за короткого замыкания

28 ноября 2024, 08:59
Фото: 1MI.

Эвакуация из-за замыкания в спорткомплексе Екатеринбурга

Вечер 27 ноября в Екатеринбурге ознаменовался эвакуацией в спортивном комплексе «Урал» во Втузгородке. Посетители и сотрудники были оперативно выведены после срабатывания тревожной сигнализации. На место незамедлительно прибыли спасательные службы.

27 ноября в Уральской столице была проведена незамедлительная эвакуация посетителей, а также сотрудников спорткомплекса «Урал» во Втузгородке. Как сообщает URA.RU, сработала тревожная система оповещения, и людей начали эвакуировать в срочном порядке. На место происшествия прибыли спасательные службы.

Региональное управление МЧС от комментариев отказалось. Представитель ведомства уточнил, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем, и специалисты продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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