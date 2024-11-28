В свердловском исправцентре осужденный за месяц заработал более 300 тысяч рублей

В исправительном центре сейчас находится около 130 человек. Осужденные трудятся здесь сборщиками мебели, операторами станков, транспортировщиками, токарями. В среднем они зарабатывают чуть более 90 тысяч рублей. Но при желании здесь можно заработать гораздо больше, сообщает областной ГУФСИН.