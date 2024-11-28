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Posted 28 ноября, 08:34

Published 28 ноября, 08:34

Modified 28 ноября, 08:36

Updated 28 ноября, 08:36

В свердловском исправцентре осужденный за месяц заработал более 300 тысяч рублей

В свердловском исправцентре осужденный за месяц заработал более 300 тысяч рублей

28 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
В Верхней Туре осужденные хорошо зарабатывают и могут получить новую профессию.

В исправительном центре сейчас находится около 130 человек. Осужденные трудятся здесь сборщиками мебели, операторами станков, транспортировщиками, токарями. В среднем они зарабатывают чуть более 90 тысяч рублей. Но при желании здесь можно заработать гораздо больше, сообщает областной ГУФСИН.

Отбывающие наказание могут также обучиться новой специальности или повысить квалификацию по имеющейся.

Напомним, 20-метровую Георгиевскую ленту сделали в исправительной колонии Краснотурьинска.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Исправительные работы#Исправительная колония#Екатеринбург#Исправцентр
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