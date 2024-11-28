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Posted 28 ноября, 03:57

Published 28 ноября, 03:57

Modified 28 ноября, 03:59

Updated 28 ноября, 03:59

В Свердловской области сохранится температура до -12 градусов

В Свердловской области сохранится температура до -12 градусов

28 ноября 2024, 03:57
Фото: 1MI.
В Свердловской области сохранится минусовая температура без осадков. Такая погода ожидается 28 ноября 2024 года.

Сообщается, что на дорогах в регионе может образоваться гололед. В некоторых районах будет изморозь. Ночью может похолодать до -12 градусов, при этом днем прогнозируется потепление до -6… -1 градуса, рассказали в УГМС.

В уральской столице к 30 ноября возможны осадки в виде снега, а также усилятся порывы ветра.

Напомним, похолодание до -11 градусов в Свердловской области прогнозировалось с 28 ноября 2024 года из-за антициклона.

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области
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