В Свердловской области сохранится температура до -12 градусов

Posted 28 ноября, 03:57
Published 28 ноября, 03:57
Modified 28 ноября, 03:59
Updated 28 ноября, 03:59
Сообщается, что на дорогах в регионе может образоваться гололед. В некоторых районах будет изморозь. Ночью может похолодать до -12 градусов, при этом днем прогнозируется потепление до -6… -1 градуса, рассказали в УГМС.
В уральской столице к 30 ноября возможны осадки в виде снега, а также усилятся порывы ветра.
Напомним, похолодание до -11 градусов в Свердловской области прогнозировалось с 28 ноября 2024 года из-за антициклона.