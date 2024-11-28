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Posted 28 ноября, 09:28

Published 28 ноября, 09:28

Modified 28 ноября, 09:30

Updated 28 ноября, 09:30

В Свердловской области эвакуировали реабцентр для детей

В Свердловской области в реабилитационном центре произошел пожар

28 ноября 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области эвакуировали реабцентр для детей

Возгорание произошло в учреждении в Нижней Салде. Причиной пожара стала бумага.

В Нижней Салде в реабилитационном центре для детей и подростков вспыхнул пожар. Из здания самостоятельно вышли 40 человек, половина из которых — воспитанники центра.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили на первом этаже здания горящую бумагу. Возгорание распространилось на 15 квадратных метров, огонь потушили. Обошлось без пострадавших, сообщает «Московский комсомолец». С огнем боролись 15 спасателей и 4 единицы техники.

В причинах возгорания будут разбираться эксперты.

Ранее сообщалось о гибели из-за пожара жителя Нижнего Тагила: причиной возгорания в квартире многоэтажного дома стало курение в квартире.

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#Александра Никитская#Происшествия#Пожар#Эвакуация#Екатеринбург#Верхняя Салда#МЧС#Инцидент
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