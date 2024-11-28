В Свердловской области в реабилитационном центре произошел пожар

Posted 28 ноября, 09:28
Published 28 ноября, 09:28
Modified 28 ноября, 09:30
Updated 28 ноября, 09:30
В Нижней Салде в реабилитационном центре для детей и подростков вспыхнул пожар. Из здания самостоятельно вышли 40 человек, половина из которых — воспитанники центра.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые обнаружили на первом этаже здания горящую бумагу. Возгорание распространилось на 15 квадратных метров, огонь потушили. Обошлось без пострадавших, сообщает «Московский комсомолец». С огнем боролись 15 спасателей и 4 единицы техники.
В причинах возгорания будут разбираться эксперты.
Ранее сообщалось о гибели из-за пожара жителя Нижнего Тагила: причиной возгорания в квартире многоэтажного дома стало курение в квартире.