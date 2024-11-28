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Posted 28 ноября, 03:11

Published 28 ноября, 03:11

Modified 28 ноября, 03:13

Updated 28 ноября, 03:13

В такси найден труп пассажира в Екатеринбурге

В такси найден труп пассажира в Екатеринбурге

28 ноября 2024, 03:11
Фото: 1MI.
В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили мертвого пассажира в такси.

По словам очевидца, мужчина вышел из кардиологической клиники и вызвал такси, чтобы отправиться на Северный автовокзал. В дороге он умер, пишет Ура.ру.

Правоохранители опросили таксиста. Сообщается, что пассажиру было в районе 50 лет, а также он был из Алапаевска. Причина смерти свердловчанина в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 26 ноября 2024 года в Екатеринбурге прохожие во дворе обнаружили мертвого человека.

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