В такси найден труп пассажира в Екатеринбурге

Posted 28 ноября, 03:11
Published 28 ноября, 03:11
Modified 28 ноября, 03:13
Updated 28 ноября, 03:13
По словам очевидца, мужчина вышел из кардиологической клиники и вызвал такси, чтобы отправиться на Северный автовокзал. В дороге он умер, пишет Ура.ру.
Правоохранители опросили таксиста. Сообщается, что пассажиру было в районе 50 лет, а также он был из Алапаевска. Причина смерти свердловчанина в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 26 ноября 2024 года в Екатеринбурге прохожие во дворе обнаружили мертвого человека.