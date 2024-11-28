В Верхней Пышме автомобиль сбил мужчину

Posted 28 ноября, 09:46
Published 28 ноября, 09:46
Modified 28 ноября, 09:48
Updated 28 ноября, 09:48
В Свердловской области водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе человека. ДТП произошло в Верхней Пышме на лице Уральских Рабочих.
Во время аварии пешеход разбил своим телом лобовое стекло машины. До приезда медиков пострадавший лежал на дороге в луже крови, сообщает издание «Уральский рабочий».
Сбитого пешехода увезли в лечебное учреждение — у него травмы головы. В региональной дорожной инспекции устанавливают обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга приговорил водителя, виновного в аварии со смертельным исходом, к 6 годам колонии.