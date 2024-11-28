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Posted 28 ноября, 09:46

Published 28 ноября, 09:46

Modified 28 ноября, 09:48

Updated 28 ноября, 09:48

На пешеходном переходе в Верхней Пышме автомобиль сбил мужчину

В Верхней Пышме автомобиль сбил мужчину

28 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI.

На пешеходном переходе в Верхней Пышме автомобиль сбил мужчину

Авария произошла в Верхней Пышме. Пострадавший лежал на дороге до приезда медиков. У него диагностировали травму головы.

В Свердловской области водитель автомобиля Hyundai сбил на пешеходном переходе человека. ДТП произошло в Верхней Пышме на лице Уральских Рабочих.

Во время аварии пешеход разбил своим телом лобовое стекло машины. До приезда медиков пострадавший лежал на дороге в луже крови, сообщает издание «Уральский рабочий».

Сбитого пешехода увезли в лечебное учреждение — у него травмы головы. В региональной дорожной инспекции устанавливают обстоятельства происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга приговорил водителя, виновного в аварии со смертельным исходом, к 6 годам колонии.

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