Вдруг трос порвется: на слишком низко летящие вертолеты пожаловались жители Северного

Posted 28 ноября, 11:12
Published 28 ноября, 11:12
Modified 28 ноября, 11:18
Updated 28 ноября, 11:18
Инцидент произошел утром 28 ноября в поселке Северный. Винтокрылые машины летели слишком низко над поселком. Прямо над жилыми домами. Это и возмутило местных жителей, которые начали опасаться, что будет в том случае, если лопнет хотя бы один трос, удерживающий груз на вертолете.
Сегодня всё утро над поселком проводились перевозки груза с помощью вертолетов. Летали они над жилыми домами, видимо, жители Северного поселка бессмертны. А вдруг трос случайно оборвется? Это все упадет на жителей. Продолжались эти перевозки около двух часов, — возмутилась Ольга, жительница поселка Северный.
По словам Ольги два вертолета попали на видео, но судя по кадрам не ясно один и тот же это аппарат или разные. Летели очень низко, кто-то из местных предположил, это чтобы не раскачиваться слишком сильно. Также, как рассказала сама Ольга она вызвала полицию.
Полиция приехала поздно, как всегда. К тому времени уже никто не летал в небе над Северным. Постояли недалеко во дворе тут и уехали, а я бдительность проявила. А то у нас тут и оборонные предприятия, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга, очевидец инцидента.
Согласно положениям статьи 72 Воздушного кодекса Российской Федерации, полеты воздушных судов над населенными пунктами должны осуществляться на такой высоте, чтобы в случае возникновения неисправности была возможность совершить посадку вне пределов города или деревни либо на специально оборудованных для этого взлетно-посадочных площадках внутри населенных пунктов.
Редакция TagilCity.ru не может утверждать на какой высоте летели вертолеты, но для уточнения произошедшего редакция TagilCity.ru сделает официальный запрос в транспортную прокуратуру. Будем держать вас в курсе.