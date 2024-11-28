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Posted 28 ноября, 11:12

Published 28 ноября, 11:12

Modified 28 ноября, 11:18

Updated 28 ноября, 11:18

Жители поселка в Нижнем Тагиле жалуются на вертолеты

Вдруг трос порвется: на слишком низко летящие вертолеты пожаловались жители Северного

28 ноября 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney.

Жители поселка в Нижнем Тагиле жалуются на вертолеты

28 ноября 2024 года жители поселка Северный в Нижнем Тагиле несколько часов наблюдали, как над их поселком летают вертолеты. Геликоптеры перевозили на себе какие-то грузы, но не это возмутило жителей.

Инцидент произошел утром 28 ноября в поселке Северный. Винтокрылые машины летели слишком низко над поселком. Прямо над жилыми домами. Это и возмутило местных жителей, которые начали опасаться, что будет в том случае, если лопнет хотя бы один трос, удерживающий груз на вертолете.

Сегодня всё утро над поселком проводились перевозки груза с помощью вертолетов. Летали они над жилыми домами, видимо, жители Северного поселка бессмертны. А вдруг трос случайно оборвется? Это все упадет на жителей. Продолжались эти перевозки около двух часов, — возмутилась Ольга, жительница поселка Северный.

По словам Ольги два вертолета попали на видео, но судя по кадрам не ясно один и тот же это аппарат или разные. Летели очень низко, кто-то из местных предположил, это чтобы не раскачиваться слишком сильно. Также, как рассказала сама Ольга она вызвала полицию.

Полиция приехала поздно, как всегда. К тому времени уже никто не летал в небе над Северным. Постояли недалеко во дворе тут и уехали, а я бдительность проявила. А то у нас тут и оборонные предприятия, — рассказала редакции TagilCity.ru Ольга, очевидец инцидента.

Согласно положениям статьи 72 Воздушного кодекса Российской Федерации, полеты воздушных судов над населенными пунктами должны осуществляться на такой высоте, чтобы в случае возникновения неисправности была возможность совершить посадку вне пределов города или деревни либо на специально оборудованных для этого взлетно-посадочных площадках внутри населенных пунктов.

Редакция TagilCity.ru не может утверждать на какой высоте летели вертолеты, но для уточнения произошедшего редакция TagilCity.ru сделает официальный запрос в транспортную прокуратуру. Будем держать вас в курсе.

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