Вдруг трос порвется: на слишком низко летящие вертолеты пожаловались жители Северного

По словам Ольги два вертолета попали на видео, но судя по кадрам не ясно один и тот же это аппарат или разные. Летели очень низко, кто-то из местных предположил, это чтобы не раскачиваться слишком сильно. Также, как рассказала сама Ольга она вызвала полицию.