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Posted 28 ноября, 13:33

Published 28 ноября, 13:33

Modified 28 ноября, 13:35

Updated 28 ноября, 13:35

Военные в Екатеринбурге раздали не состоявшим на учете мигрантам повестки

Военные в Екатеринбурге раздали не состоявшим на учете мигрантам повестки

28 ноября 2024, 13:33
В Екатеринбурге иностранцам в аэропорту выдают повестки.

В аэропорту столицы Среднего Урала проверили более 50-ти мигрантов. Выяснилось, что из 60-ти граждан ближнего зарубежья, получивших гражданство России, 7 человек не посещали Военный комиссариат для постановки на воинский учет. Всех нарушителей отвезли в военкомат. Там их оформят.

Известно, что облаву проводили совместно с полицией и военкоматом, рассказали в Военном следкоме.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент#Повестка
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