Военные в Екатеринбурге раздали не состоявшим на учете мигрантам повестки

Posted 28 ноября, 13:33
Published 28 ноября, 13:33
Modified 28 ноября, 13:35
Updated 28 ноября, 13:35
В аэропорту столицы Среднего Урала проверили более 50-ти мигрантов. Выяснилось, что из 60-ти граждан ближнего зарубежья, получивших гражданство России, 7 человек не посещали Военный комиссариат для постановки на воинский учет. Всех нарушителей отвезли в военкомат. Там их оформят.
Известно, что облаву проводили совместно с полицией и военкоматом, рассказали в Военном следкоме.
Ранее в Екатеринбурге силовики нагрянули в мигрантское общежитие.