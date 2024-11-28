Военные в Екатеринбурге раздали не состоявшим на учете мигрантам повестки

В аэропорту столицы Среднего Урала проверили более 50-ти мигрантов. Выяснилось, что из 60-ти граждан ближнего зарубежья, получивших гражданство России, 7 человек не посещали Военный комиссариат для постановки на воинский учет. Всех нарушителей отвезли в военкомат. Там их оформят.