Заммэра Дегтярска Андрей Ильин попал в изолятор

Posted 28 ноября, 14:23
Published 28 ноября, 14:23
Modified 28 ноября, 14:25
Updated 28 ноября, 14:25
Вице-мэр Дегтярска Свердловской области Андрей Ильин после предъявленного обвинения помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители подозревают чиновника в превышении должностных полномочий и коррупции. Правоохранители считают, что он получил взятку.
Андрей Ильин был задержан сотрудниками СК и ГУЭБиПК региона. Также в кабинет к следователю привезли и главу Дегтярска Вадима Пильникова. Дома у обоих прошли обыски, во время которых, по неподтвержденным данным, найдены ценности стоимостью около 60 миллионов рублей. Также полицейские ведут работу с директором «УЖКХ» Игорем Капустником.
По данным следователей, Ильин, подписав акт приемки работ по капитальному ремонту водопровода, когда работы не были завершены, нанес муниципалитету и Свердловской области ущерб, который оценивается, как миниму, в 30 миллионов рублей, сообщает URA.RU.
После предъявления обвинения Ильина заключили под стражу в ИВС. Вскоре должно состояться судебное заседание, на котором вице-мэру должны избрать меру пресечения.
Спецназ появился в администрации Дегтярска 27 ноября.