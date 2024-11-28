Заммэра Дегтярска Андрей Ильин попал в изолятор

Андрей Ильин был задержан сотрудниками СК и ГУЭБиПК региона. Также в кабинет к следователю привезли и главу Дегтярска Вадима Пильникова. Дома у обоих прошли обыски, во время которых, по неподтвержденным данным, найдены ценности стоимостью около 60 миллионов рублей. Также полицейские ведут работу с директором «УЖКХ» Игорем Капустником.