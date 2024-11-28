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Posted 28 ноября, 14:23

Published 28 ноября, 14:23

Modified 28 ноября, 14:25

Updated 28 ноября, 14:25

Заммэра Дегтярска Андрея Ильина отправили в изолятор

Заммэра Дегтярска Андрей Ильин попал в изолятор

28 ноября 2024, 14:23
Фото: 1MI.

Заммэра Дегтярска Андрея Ильина отправили в изолятор

Вице-мэра Дегтярска Свердловской области подозревают в причинении ущерба бюджету. Чиновника поместили в изолятор временного содержания.

Вице-мэр Дегтярска Свердловской области Андрей Ильин после предъявленного обвинения помещен в изолятор временного содержания. Правоохранители подозревают чиновника в превышении должностных полномочий и коррупции. Правоохранители считают, что он получил взятку.

Андрей Ильин был задержан сотрудниками СК и ГУЭБиПК региона. Также в кабинет к следователю привезли и главу Дегтярска Вадима Пильникова. Дома у обоих прошли обыски, во время которых, по неподтвержденным данным, найдены ценности стоимостью около 60 миллионов рублей. Также полицейские ведут работу с директором «УЖКХ» Игорем Капустником.

По данным следователей, Ильин, подписав акт приемки работ по капитальному ремонту водопровода, когда работы не были завершены, нанес муниципалитету и Свердловской области ущерб, который оценивается, как миниму, в 30 миллионов рублей, сообщает URA.RU.

После предъявления обвинения Ильина заключили под стражу в ИВС. Вскоре должно состояться судебное заседание, на котором вице-мэру должны избрать меру пресечения.

Спецназ появился в администрации Дегтярска 27 ноября.

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