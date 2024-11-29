Алапаевского живодера избили до больничной койки

Posted 29 ноября, 15:00
Published 29 ноября, 15:00
Modified 29 ноября, 15:02
Updated 29 ноября, 15:02
Горожане напали на убийцу беззащитных животных и избили его. Он попал в больницу. Мужчина в сознании. Кроме того, его семье угрожают сожжением дома и убийством.
В социальных сетях живодера тоже обсуждают, желают ему расплаты. Известно также, что у мужчины есть маленький сын. Его маму он бросил.
Ряд СМИ призывает главу СКР взять на контроль дело алапаевского живодера, пишет Ural Mash.
Напомним, в Свердловской области два живодера убивали двух котов и радовались их мучениям.