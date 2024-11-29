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Posted 29 ноября, 15:00

Published 29 ноября, 15:00

Modified 29 ноября, 15:02

Updated 29 ноября, 15:02

Алапаевского живодера избили до больничной койки

Алапаевского живодера избили до больничной койки

29 ноября 2024, 15:00
Фото: 1MI.
В Алапаевске местные жители избили живодера, жестоко убившего несколько кошек.

Горожане напали на убийцу беззащитных животных и избили его. Он попал в больницу. Мужчина в сознании. Кроме того, его семье угрожают сожжением дома и убийством.

В социальных сетях живодера тоже обсуждают, желают ему расплаты. Известно также, что у мужчины есть маленький сын. Его маму он бросил.

Ряд СМИ призывает главу СКР взять на контроль дело алапаевского живодера, пишет Ural Mash.

Напомним, в Свердловской области два живодера убивали двух котов и радовались их мучениям.

На изверга из Свердловской области, убившего котов, завели уголовное дело
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Больница#Живодер#Екатеринбург#Инцидент
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