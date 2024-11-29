Дома тихо и тепло даже в мороз: от сквозняков спасет этот бабушкин способ

Posted 29 ноября, 11:17
Published 29 ноября, 11:17
Modified 29 ноября, 11:19
Updated 29 ноября, 11:19
Окна, особенно старые, не имеют нормальной теплоизоляции — это приводит к утечке теплого воздуха наружу и проникновению холодного воздуха внутрь. Уплотнители со временем изнашиваются, их эффективность снижается.
Из-за неправильной установки окон в рамах также образуются щели — возникают сквозняки. Кроме того, холодный воздух также пропускают микротрещины и зазоры в стеклопакетах.
Как же бороться с этой проблемой?
Справиться со сквозняками получится благодаря обычной бумаге. Размочите листы в воде до образования кашицы, заполните материалом все щели в оконных рамах и подоконнике, после чего смажьте их клеем ПВА. На высыхание бумаги и клея у вас уйдет несколько часов, — дает совет портал News102.
Этот способ наряду с обычным заклеиванием рам бумагой широко использовался в СССР. Те хозяева, которые опробовали данный метод, уверяют, что уже через сутки температура воздуха в доме поднимается на 2-3 градуса.
Есть и другие способы избавиться от ветра в комнате. Например, для крупных щелей можно использовать монтажную пену. Нанесите ее, а после высыхания аккуратно срежьте излишки ножом. Для мелких щелей и трещин подойдет силиконовый или акриловый герметик.
Также на рынке представлены самоклеящиеся уплотнительные ленты различных размеров и материалов (резина, поролон и т. д.), которые можно легко установить на рамы окон.
Повесьте тяжелые и плотные занавески или установите специальные зимние шторки — они уменьшат проникновение холодного воздуха. Ну, а на стекла можно наклеить специальные теплоизоляционные пленки, которые помогают удерживать тепло внутри помещения. Они уменьшают потери тепла и предотвращают образование конденсата на стеклах.
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