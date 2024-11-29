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Posted 29 ноября, 10:08

Published 29 ноября, 10:08

Modified 29 ноября, 10:10

Updated 29 ноября, 10:10

Двое мужчин пропали полгода назад в Верхней Салде

Двое мужчин пропали полгода назад в Верхней Салде

29 ноября 2024, 10:08
Фото: 1MI.
В Верхней Салде пропали без вести двое мужчин в марте 2024 года. Их до сих пор ищут.

О пропаже двух мужчин сообщила в СК их мать, проживающая Свердловской области. По ее словам, сыновья приехали в вышеуказанный город, чтобы приобрести акции одного из местных предприятий, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Известно, что мужчины заселились в гостиницу вместе со своим знакомым, который при заселении показал фальшивый паспорт, а затем уехал из страны. В Следкоме возбудили уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин отдал поручение рассказать о ходе и итогах следствия. Доклад предоставит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, 28 ноября 2024 года в Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик.

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