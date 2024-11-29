Двое мужчин пропали полгода назад в Верхней Салде

Posted 29 ноября, 10:08
Published 29 ноября, 10:08
Modified 29 ноября, 10:10
Updated 29 ноября, 10:10
О пропаже двух мужчин сообщила в СК их мать, проживающая Свердловской области. По ее словам, сыновья приехали в вышеуказанный город, чтобы приобрести акции одного из местных предприятий, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Известно, что мужчины заселились в гостиницу вместе со своим знакомым, который при заселении показал фальшивый паспорт, а затем уехал из страны. В Следкоме возбудили уголовное дело.
Глава ведомства Александр Бастрыкин отдал поручение рассказать о ходе и итогах следствия. Доклад предоставит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик.