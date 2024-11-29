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Posted 29 ноября, 10:26

Published 29 ноября, 10:26

Modified 29 ноября, 10:28

Updated 29 ноября, 10:28

Если пуховик после стирки похож на мокрую тряпку — беритесь за скалку: хитрый лайфхак

Если пуховик после стирки похож на мокрую тряпку — беритесь за скалку: хитрый лайфхак

29 ноября 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
После стирки пуховик может стать тонким и потерять объем — все дело в том, что намокает и скатывается наполнитель. Чтобы восстановить пушистость, воспользуйтесь трюком со скалкой.

Пуховики отлично сохраняют тепло благодаря специальному утеплителю — чаще всего из пуха и пера. Это делает их идеальными для зимних морозов, когда температура может опускаться ниже нуля. Однако после стирки с наполнителем происходит «неприятность»: он скатывается комками. После полного высыхания объем частично восстановится, однако куртка все равно может потерять часть своих защитных свойств.

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Чтобы наполнитель расправился полностью, необходимо провести определенные манипуляции еще на этапе стирки. Используйте режим стирки для изделий из деликатных тканей — это помогает минимизировать механическое воздействие на пуховик. Выбирайте температурный режим 30-40 градусов, чтобы не повредить структуру пуха.

Поместите в барабан стиральной машины один или два теннисных мячика (или специальные мячики для стирки). Они предотвращают сбивание наполнителя. Также не нужно перегружать машину: пусть ваш пуховик свободно крутится в барабане. Кроме того, отжим нужно установить на низкие обороты.

Но главное — правильно высушить пуховик после стирки. Сначала разложите его на горизонтальной поверхности на полотенце, чтобы ушла лишняя вода. Затем следует перевесить пуховик на широкую вешалку для окончательного просыхания. Время от времени встряхивайте его, чтобы внутрь проникал воздух.

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По мере просыхания аккуратно расправляйте наполнитель руками.

Если наполнитель распределяется плохо, положите пуховик на ровную поверхность и постучите скалкой по местам, где скомкался наполнитель. Это поможет разбить крупные комки и равномерно распределить наполнитель, — такой совет приводит портал «ЕАО Медиа».

Если нет скалки, то можно использовать вместо нее выбивалку для ковров — такие есть во многих домах еще с советских времен. Надевать пуховик на улицу можно только полного просыхания, иначе влажный наполнитель внутри обледенеет и перестанет греть.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Пуховик#Стирка#Дом и сад#КЦ#Уход за одеждой#Наполнитель#Наполнитель пуховика#Способы сушки одежды
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