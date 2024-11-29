Если пуховик после стирки похож на мокрую тряпку — беритесь за скалку: хитрый лайфхак

Пуховики отлично сохраняют тепло благодаря специальному утеплителю — чаще всего из пуха и пера. Это делает их идеальными для зимних морозов, когда температура может опускаться ниже нуля. Однако после стирки с наполнителем происходит «неприятность»: он скатывается комками. После полного высыхания объем частично восстановится, однако куртка все равно может потерять часть своих защитных свойств.