Год Семьи. Игорь Булыгин: жизнь без грима, театральной маски

— А на что ещё, на какие хобби остаётся время?

— Когда — то у нас были сад и дача, но из-за занятости от садоводства пришлось отказаться. На протяжении почти 30 лет в нашей семье были большие собаки: дог, ротвейлер, боксёр. Собаки создавали особую душевную атмосферу, ауру, в доме, но их век, увы, недолог. После смерти последней я понял, что времени для воспитания собак при нашей загруженности будет не хватать. Поэтому теперь я только «кошатник». Этому поспособствовал мой последний пёс, который нашёл котёнка.