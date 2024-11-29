Год Семьи. Игорь Булыгин: жизнь без грима, театральной маски

Posted 29 ноября, 05:03
Published 29 ноября, 05:03
Modified 29 ноября, 05:05
Updated 29 ноября, 05:05
На сцене он сыграл более 220 ролей. Это Ромео в «Ромео и Джульетте», Гамлет в «Гамлете», Моцарт в «Маленьких трагедиях», Гарольд в «Гарольд и Мод» и многие другие, оставившие яркий след в истории театра драмы.
Поставил Игорь Николаевич такие разные, но полюбившиеся зрителям спектакли как «Не боюсь Вирджинии Вульф», Dogs, «Бременские музыканты», «А зори здесь тихие…» и многие другие. Запомнились тагильчанам театральные капустники «Золотая кочерыжка» режиссёра-постановщика И. Н. Булыгина, его авторский проект «АпАРТе» для молодых артистов, который возобновился и с успехом прошёл недавно на сцене театра.
Список достижений Игоря Николаевича огромен, их простое перечисление займёт много места. Они оценены по достоинству: И. Н. Булыгин — заслуженный артист России, член правления Свердловского отделения СТД России. И ещё, самое важное, заслужил Игорь Николаевич безграничную любовь зрителей, почитателей его таланта.
А каков И. Н. Булыгин в семье: без грима и театральной маски? Это я попытался выяснить в беседе с художественным руководителем театра накануне его Дня рождения, 56-летия, очередной вехи жизни.
— Игорь Николаевич, перед Днями рождения люди часто вспоминают былое, своё детство. Вы не исключение?
— Да, я часто вспоминаю своё детство. Родился я, кстати, 29 ноября 1968 года, в один День с Дворцом культуры школьников. Как помню, всегда в мои Дни рождения было жутко холодно. Воспитывался я мамой, отца не знаю и не помню. Мужское воспитание получил от деда-танкиста, который воевал в советско-финскую и Великую Отечественную войну, а позже работал на УВЗ, испытывал танки. Свою роль в моем воспитании сыграла и старшая сестра Светлана, которая стала инженером-химиком.
Моя мама всю жизнь проработала во 2-й горбольнице, была медсестрой в отделении недоношенных детей. Работала по железнодорожному графику, поэтому её я не видел то днём, то ночью. Мама любила читать, я тоже пристрастился к запойному чтению нашей богатой домашней библиотеки. Доходило до того, что мне запрещали читать по ночам. Но мы жили на первом этаже, напротив моих окон горел уличный фонарь. Я прятался за шторы, садился на подоконник и с жадностью поглощал страницу за страницей, до тех пор, пока не осиливал всю книгу.
Причём читал всё: от классики до детективов и медицинских справочников. А днём я с удовольствием играл в футбол, волейбол, увлекался лёгкой атлетикой, дзю -до, другими видами спорта. Мама хотела, чтобы я стал медиком, дедушка, как и он, военным, офицером, а я выбрал театр.
— Почему?
— Помимо книг след в душе оставили фильмы, телеспектакли моего детства. В школе я сыграл в гоголевском «Ревизоре». Но главным стало другое. Однажды мой друг Костя Попов, с которым я учился в школе №6 имени Алексея Петровича Бондина, пригласил меня в театр-студию «ВАМ», где художественным руководителем был замечательный режиссёр Дориан Дралюк. Там я получил актёрские азы, познакомился с Марианной, которая позже стала моей женой.
А потом меня призвали в армию. Служил в ВВС-в военно-воздушных войсках. Это была школа жизни, через которую, считаю, должен пройти каждый настоящий мужчина. Служил, в том числе, стрелком-радистом, были полёты на транспортных самолётах в Афганистан, прыжки с парашютом.
За время службы в ВВС любовь к театру не исчезла. Я вернулся в театральную студию «ВАМ», которая стала профессиональной, поступил на учёбу в театральный институт Екатеринбурга к Вячеславу Ивановичу Анисимову.
Запомнилась недолгая, но запоминающаяся работа в Нижнетагильском театре кукол, где меня научили терпению и взаимовыручке. С января 1993 года я в штате Нижнетагильского драматического театра. Думал, на сезон, другой, а получилось на всю жизнь. Конечно, в театре бывало всякое. Однажды, например, после генеральной репетиции «Ромео и Джульетты» режиссёр в пух и прах разнёс мою работу. Вечером я с догом поднялся на Лисью гору, долго сидел там, прощаясь с городом.
Но на премьере спектакля был оглушительный успех! Как тут не поверишь в силу, которая дала эта гора, родной город! А ещё были, казалось бы, выгодные предложения переехать в Москву, там продолжить карьеру. Но я отказался по нескольким причинам, в том числе из-за любви к родному городу. Как говорится, где родился, там и пригодился!
— Ещё в 90-е годы ваша театральная жизнь тесно переплелась с семейной…
— Да, в 1994 году мы с Марианной вступили в законный брак, получается, что нашей семейной жизни уже более 30 лет!
— Марианна Булыгина — актриса Нижнетагильского драматического театра. Вместе бываете и в театре, и дома. Не истёрлись ли, не поблекли с годами чувства?
— В палитре семейной жизни у нас всё новые и новые краски. Считаю, что для того, чтобы влюбиться, достаточно внешности, а для того, чтобы полюбить и остаться вместе навсегда, нужна душа. Вот и Марианну люблю не только за внешность, но и за её душевные качества, за силу характера.
Мы научились терпеть, уступать друг другу. И по характеру, темпераменту притёрлись друг к другу. Я — взрывной, типичный холерик, она — спокойная, уравновешенная жена. С ней я как в тихой гавани, где тепло, уютно на душе. Марианна держала и держит наш семейный быт. Её трудно во время моих гастролей, поездок, но она преодолевает все трудности, всегда остаётся на высоте.
— Игорь Николаевич, а что Вы делаете по дому?
— Всё, что необходимо. Вижу, посуда не помыта — помою. Ведро с мусором надо вынести? Пожалуйста! Ещё обожаю готовить на кухне, особенно мясные блюда. При этом экспериментирую, стараюсь сделать что-то особенное. Жаль только, что времени на «готовку» слишком мало, этим в основном занимаюсь в отпуске.
— А как с мужской работой?
— С удовольствием меняю розетки, делаю соединения труб, вешаю люстру. Да это кайф! Я мужчиной себя в этот момент чувствую, а не богемой, которая ничего не может! Кстати, у нас в театре много мужчин «с руками», которые не в теории знают, как, скажем, гвоздь забить!
— А на что ещё, на какие хобби остаётся время?
— Когда — то у нас были сад и дача, но из-за занятости от садоводства пришлось отказаться. На протяжении почти 30 лет в нашей семье были большие собаки: дог, ротвейлер, боксёр. Собаки создавали особую душевную атмосферу, ауру, в доме, но их век, увы, недолог. После смерти последней я понял, что времени для воспитания собак при нашей загруженности будет не хватать. Поэтому теперь я только «кошатник». Этому поспособствовал мой последний пёс, который нашёл котёнка.
Как и в детстве люблю читать, но времени на это удовольствие маловато. Поэтому читаю в основном пьесы, то, что нужно по работе. Продолжаю заниматься спортом. Наша театральная футбольная команда, в том числе и я, играла с журналистами, цирковыми артистами, представителями силовых структур и так далее. Играли успешно, побеждали, при этом, главное, получали ещё массу положительных эмоций! Сейчас играю меньше, но с удовольствием занимаюсь в тренажёрном зале нашего театра. Без этих тренировок, без хорошей спортивной формы в нашей профессии никак нельзя!
В отпуске увлекаюсь туризмом. На своей машине ездим в Санкт-Петербург или в Москву к дочерям, другим родственникам. При этом каждый раз стараемся поменять маршрут, чтобы открыть для себя что-то новое. В этом году, например, незабываемые впечатления получили от Йошкар-Олы. Приезжаем к дочерям и уже с ними продолжаем путешествовать: побывали на Селигере и Валдае.
— Дети-цветы жизни. Для родителей они всегда остаются детьми, даже когда становятся взрослыми. Волнуетесь за них?
— Волнуюсь, переживаю, но и горжусь ими одновременно. Старшая, Анастасия, актриса Московского театра марионеток, работает с другими театральными коллективами. Младшая, Арина, — студентка 3 курса Санкт-Петербургского института культуры. Кем будет, — фотографом, кинооператором, монтажёром, — пока не знаю. От дочерей с нетерпением ждём внуков, продолжения родового древа Булыгиных.
— Нижнетагильский драматический театр можно сравнить с одной большой семьёй?
— Да, наш театр — как одна большая семья: вместе переживаем, если случилось что-то плохое, радуемся хорошему. Ведь как не порадоваться, что только в этом году в театре появилось пять новых семей, что в них рождаются дети, что наш замечательный артист Василий Дмитриевич Саргин отпраздновал «золотую» свадьбу!
Наш театр пережил лихие 90-е годы, он, как Лисья гора с башенкой на вершине, оставался и, уверен, останется символом, своеобразным брендом Нижнего Тагила, будет и дальше радовать земляков.
— Чем порадуете в ближайшем будущем?
— На завершающем этапе подготовка «Сказки о рыбаке и рыбке», полных романтики «Трёх мушкетёров» по бессмертным произведениям Александра Сергеевича Пушкина и Александра Дюма. Они станут нашим новогодним подарком всем тагильчанам — от детей до их родителей, бабушек и дедушек.
— Накануне дня рождения чего бы хотели пожелать себе?
— Не успокаиваться, не останавливаться на достигнутом. Чтобы горел огонь творчества, никогда бы не было скучно с нашей дружной театральной командой единомышленников, с которой по плечу любая задача!
— Пусть исполняются эти желания! Новых творческих успехов, здоровья и, конечно, семейного тепла, благополучия в любую погоду! С Днём рождения, Игорь Николаевич!