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Posted 29 ноября, 05:03

Published 29 ноября, 05:03

Modified 29 ноября, 05:05

Updated 29 ноября, 05:05

Год Семьи. Игорь Булыгин: жизнь без грима, театральной маски

Год Семьи. Игорь Булыгин: жизнь без грима, театральной маски

29 ноября 2024, 05:03
Фото: Личный архив Игоря Булыгина.
Актёра, художественного руководителя Нижнетагильского драматического театра, преподавателя колледжа искусств, депутата городской Думы прошлого созыва Игоря Николаевича Булыгина знают тысячи тагильчан.

На сцене он сыграл более 220 ролей. Это Ромео в «Ромео и Джульетте», Гамлет в «Гамлете», Моцарт в «Маленьких трагедиях», Гарольд в «Гарольд и Мод» и многие другие, оставившие яркий след в истории театра драмы.

Поставил Игорь Николаевич такие разные, но полюбившиеся зрителям спектакли как «Не боюсь Вирджинии Вульф», Dogs, «Бременские музыканты», «А зори здесь тихие…» и многие другие. Запомнились тагильчанам театральные капустники «Золотая кочерыжка» режиссёра-постановщика И. Н. Булыгина, его авторский проект «АпАРТе» для молодых артистов, который возобновился и с успехом прошёл недавно на сцене театра.

Список достижений Игоря Николаевича огромен, их простое перечисление займёт много места. Они оценены по достоинству: И. Н. Булыгин — заслуженный артист России, член правления Свердловского отделения СТД России. И ещё, самое важное, заслужил Игорь Николаевич безграничную любовь зрителей, почитателей его таланта.
Игорь БулыгинИгорь Булыгин
Игорь Булыгин. Фото: Личный архив Игоря Булыгина

А каков И. Н. Булыгин в семье: без грима и театральной маски? Это я попытался выяснить в беседе с художественным руководителем театра накануне его Дня рождения, 56-летия, очередной вехи жизни.

— Игорь Николаевич, перед Днями рождения люди часто вспоминают былое, своё детство. Вы не исключение?
— Да, я часто вспоминаю своё детство. Родился я, кстати, 29 ноября 1968 года, в один День с Дворцом культуры школьников. Как помню, всегда в мои Дни рождения было жутко холодно. Воспитывался я мамой, отца не знаю и не помню. Мужское воспитание получил от деда-танкиста, который воевал в советско-финскую и Великую Отечественную войну, а позже работал на УВЗ, испытывал танки. Свою роль в моем воспитании сыграла и старшая сестра Светлана, которая стала инженером-химиком.

Игорь Булыгин в детствеИгорь Булыгин в детстве
Игорь Булыгин в детстве. Фото: Личный архив Игоря Булыгина

Моя мама всю жизнь проработала во 2-й горбольнице, была медсестрой в отделении недоношенных детей. Работала по железнодорожному графику, поэтому её я не видел то днём, то ночью. Мама любила читать, я тоже пристрастился к запойному чтению нашей богатой домашней библиотеки. Доходило до того, что мне запрещали читать по ночам. Но мы жили на первом этаже, напротив моих окон горел уличный фонарь. Я прятался за шторы, садился на подоконник и с жадностью поглощал страницу за страницей, до тех пор, пока не осиливал всю книгу.

Причём читал всё: от классики до детективов и медицинских справочников. А днём я с удовольствием играл в футбол, волейбол, увлекался лёгкой атлетикой, дзю -до, другими видами спорта. Мама хотела, чтобы я стал медиком, дедушка, как и он, военным, офицером, а я выбрал театр.

— Почему?
— Помимо книг след в душе оставили фильмы, телеспектакли моего детства. В школе я сыграл в гоголевском «Ревизоре». Но главным стало другое. Однажды мой друг Костя Попов, с которым я учился в школе №6 имени Алексея Петровича Бондина, пригласил меня в театр-студию «ВАМ», где художественным руководителем был замечательный режиссёр Дориан Дралюк. Там я получил актёрские азы, познакомился с Марианной, которая позже стала моей женой.

А потом меня призвали в армию. Служил в ВВС-в военно-воздушных войсках. Это была школа жизни, через которую, считаю, должен пройти каждый настоящий мужчина. Служил, в том числе, стрелком-радистом, были полёты на транспортных самолётах в Афганистан, прыжки с парашютом.

За время службы в ВВС любовь к театру не исчезла. Я вернулся в театральную студию «ВАМ», которая стала профессиональной, поступил на учёбу в театральный институт Екатеринбурга к Вячеславу Ивановичу Анисимову.

Запомнилась недолгая, но запоминающаяся работа в Нижнетагильском театре кукол, где меня научили терпению и взаимовыручке. С января 1993 года я в штате Нижнетагильского драматического театра. Думал, на сезон, другой, а получилось на всю жизнь. Конечно, в театре бывало всякое. Однажды, например, после генеральной репетиции «Ромео и Джульетты» режиссёр в пух и прах разнёс мою работу. Вечером я с догом поднялся на Лисью гору, долго сидел там, прощаясь с городом.

Но на премьере спектакля был оглушительный успех! Как тут не поверишь в силу, которая дала эта гора, родной город! А ещё были, казалось бы, выгодные предложения переехать в Москву, там продолжить карьеру. Но я отказался по нескольким причинам, в том числе из-за любви к родному городу. Как говорится, где родился, там и пригодился!

— Ещё в 90-е годы ваша театральная жизнь тесно переплелась с семейной…
— Да, в 1994 году мы с Марианной вступили в законный брак, получается, что нашей семейной жизни уже более 30 лет!

Игорь Булыгин с женой Марианной и дочками Анастасией и АринойИгорь Булыгин с женой Марианной и дочками Анастасией и Ариной
Игорь Булыгин с женой Марианной и дочками Анастасией и Ариной. Фото: Личный архив Игоря Булыгина

— Марианна Булыгина — актриса Нижнетагильского драматического театра. Вместе бываете и в театре, и дома. Не истёрлись ли, не поблекли с годами чувства?
— В палитре семейной жизни у нас всё новые и новые краски. Считаю, что для того, чтобы влюбиться, достаточно внешности, а для того, чтобы полюбить и остаться вместе навсегда, нужна душа. Вот и Марианну люблю не только за внешность, но и за её душевные качества, за силу характера.

Мы научились терпеть, уступать друг другу. И по характеру, темпераменту притёрлись друг к другу. Я — взрывной, типичный холерик, она — спокойная, уравновешенная жена. С ней я как в тихой гавани, где тепло, уютно на душе. Марианна держала и держит наш семейный быт. Её трудно во время моих гастролей, поездок, но она преодолевает все трудности, всегда остаётся на высоте.

— Игорь Николаевич, а что Вы делаете по дому?
— Всё, что необходимо. Вижу, посуда не помыта — помою. Ведро с мусором надо вынести? Пожалуйста! Ещё обожаю готовить на кухне, особенно мясные блюда. При этом экспериментирую, стараюсь сделать что-то особенное. Жаль только, что времени на «готовку» слишком мало, этим в основном занимаюсь в отпуске.

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— А как с мужской работой?
— С удовольствием меняю розетки, делаю соединения труб, вешаю люстру. Да это кайф! Я мужчиной себя в этот момент чувствую, а не богемой, которая ничего не может! Кстати, у нас в театре много мужчин «с руками», которые не в теории знают, как, скажем, гвоздь забить!

— А на что ещё, на какие хобби остаётся время?
— Когда — то у нас были сад и дача, но из-за занятости от садоводства пришлось отказаться. На протяжении почти 30 лет в нашей семье были большие собаки: дог, ротвейлер, боксёр. Собаки создавали особую душевную атмосферу, ауру, в доме, но их век, увы, недолог. После смерти последней я понял, что времени для воспитания собак при нашей загруженности будет не хватать. Поэтому теперь я только «кошатник». Этому поспособствовал мой последний пёс, который нашёл котёнка.

Как и в детстве люблю читать, но времени на это удовольствие маловато. Поэтому читаю в основном пьесы, то, что нужно по работе. Продолжаю заниматься спортом. Наша театральная футбольная команда, в том числе и я, играла с журналистами, цирковыми артистами, представителями силовых структур и так далее. Играли успешно, побеждали, при этом, главное, получали ещё массу положительных эмоций! Сейчас играю меньше, но с удовольствием занимаюсь в тренажёрном зале нашего театра. Без этих тренировок, без хорошей спортивной формы в нашей профессии никак нельзя!

В отпуске увлекаюсь туризмом. На своей машине ездим в Санкт-Петербург или в Москву к дочерям, другим родственникам. При этом каждый раз стараемся поменять маршрут, чтобы открыть для себя что-то новое. В этом году, например, незабываемые впечатления получили от Йошкар-Олы. Приезжаем к дочерям и уже с ними продолжаем путешествовать: побывали на Селигере и Валдае.

— Дети-цветы жизни. Для родителей они всегда остаются детьми, даже когда становятся взрослыми. Волнуетесь за них?
— Волнуюсь, переживаю, но и горжусь ими одновременно. Старшая, Анастасия, актриса Московского театра марионеток, работает с другими театральными коллективами. Младшая, Арина, — студентка 3 курса Санкт-Петербургского института культуры. Кем будет, — фотографом, кинооператором, монтажёром, — пока не знаю. От дочерей с нетерпением ждём внуков, продолжения родового древа Булыгиных.

Игорь Булыгин и Иза Высоцкая, а спектакле «Гарольд и Мод»Игорь Булыгин и Иза Высоцкая, а спектакле «Гарольд и Мод»
Игорь Булыгин и Иза Высоцкая, а спектакле «Гарольд и Мод». Фото: из архива Нижнетагильского драматического театра

— Нижнетагильский драматический театр можно сравнить с одной большой семьёй?
— Да, наш театр — как одна большая семья: вместе переживаем, если случилось что-то плохое, радуемся хорошему. Ведь как не порадоваться, что только в этом году в театре появилось пять новых семей, что в них рождаются дети, что наш замечательный артист Василий Дмитриевич Саргин отпраздновал «золотую» свадьбу!

Наш театр пережил лихие 90-е годы, он, как Лисья гора с башенкой на вершине, оставался и, уверен, останется символом, своеобразным брендом Нижнего Тагила, будет и дальше радовать земляков.

— Чем порадуете в ближайшем будущем?
— На завершающем этапе подготовка «Сказки о рыбаке и рыбке», полных романтики «Трёх мушкетёров» по бессмертным произведениям Александра Сергеевича Пушкина и Александра Дюма. Они станут нашим новогодним подарком всем тагильчанам — от детей до их родителей, бабушек и дедушек.

«Сказку о рыбаке и рыбке» представили на сцене драматического театра в Нижнем Тагиле
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— Накануне дня рождения чего бы хотели пожелать себе?
— Не успокаиваться, не останавливаться на достигнутом. Чтобы горел огонь творчества, никогда бы не было скучно с нашей дружной театральной командой единомышленников, с которой по плечу любая задача!

— Пусть исполняются эти желания! Новых творческих успехов, здоровья и, конечно, семейного тепла, благополучия в любую погоду! С Днём рождения, Игорь Николаевич!

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