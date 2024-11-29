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Posted 29 ноября, 09:28

Published 29 ноября, 09:28

Modified 29 ноября, 09:30

Updated 29 ноября, 09:30

Какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области

Какой будет погода в декабре 2024 года в Свердловской области

29 ноября 2024, 09:28
Фото: 1MI.
Декабрь в Свердловской области прогнозируется достаточно теплым. Редакция TagilCity.ru расскажет о погоде в первый зимний месяц, а также посоветует как ухаживать за автомобилями и как правильно одеваться в холодное время года.

Общая климатическая характеристика декабря в Свердловской области

Нормы температуры и осадков для декабря

Средняя дневная температура в декабре в Свердловской области составляет от -11 до -16 градусов. На севере региона может опускаться и до -18 градусов. Но бывают и оттепели, при которых воздух прогревается до +8 градусов.

Влажность составляет 87%, облачность — 92%. Согласно средним многолетним значениям в декабре немного солнечных дней, основная часть пасмурная и с осадками в виде снега.

Климатические нормы из года в год могут отличаться, поэтому точные значения со временем меняются.

Типичные погодные условия в декабре

Свердловская область находится на территории Среднего и Северного Урала и части Западно-Сибирской равнины. Климат в регионе умеренно-континентальный. В Свердловской области чаще всего холодная и продолжительная зима.

В декабре обычно уже устанавливается снежный покров. Однако, из-за оттепелей, которые иногда случаются в начале зимы, бывает гололедица.

Типичные погодные условия в декабреТипичные погодные условия в декабре
Типичные погодные условия в декабре. Фото: 1MI

Температура и погодные изменения на декабрь 2024 года

Уже сейчас синоптики утверждают, что погода в декабре в Свердловской области будет теплее, чем обычно.

Прогноз на начало декабря

Согласно данным сервиса Яндекс Погода, в первой декаде декабря температура воздуха не опустится ниже -10 градусов. В начале месяца днем будет от -1 до -5 градусов. Ночью метеорологи обещают небольшое похолодание до -8 градусов.

Стоит отметить, что обильных снегопадов не прогнозируется. Осадки возможны 2, 3 и 5 декабря. Ветер будет умеренным.

Погода в середине декабря

Вторая декада декабря не принесет больших изменений в погоде в Свердловской области, но станет немного холоднее. Днем столбики термометров, согласно уверениям синоптиков, будут опускаться до отметки в -12 градусов, ночью — до -14.

Сильных снегопадов метеорологи тоже не обещают. В середине месяца выпадут небольшие осадки.

Конец декабря: чего ожидать

В конце декабря в Свердловской области морозов не ожидается. Температура воздуха значительно не поменяется и останется на уровне второй декады первого зимнего месяца: днем — до -12 градусов, ночью — до -15 градусов. Снега также не будет.

Температура и погодные изменения на декабрь 2024 годаТемпература и погодные изменения на декабрь 2024 года
Температура и погодные изменения на декабрь 2024 года. Фото: Скриншот Яндекс Погода

Погода в декабре 2024: возможные климатические аномалии

Ежегодно природа Свердловской области может приносить сюрпризы и аномалии, не характерные для определенного месяца.

Вероятность аномального тепла или холодов

В 2024 году погода в декабре в Свердловской области ожидается аномально теплой. Синоптики региона говорят, что температура будет на 1,5 — 2 градуса выше средних многолетних значений.

Ожидаемые осадки: снег и дождь

Как уже говорилось раньше, в 2024 году в декабре в Свердловской области, согласно долгосрочному прогнозу, не ожидается сильных снегопадов. Так как температуры будут минусовыми, дождей не прогнозируется.

Погода в декабре 2024: возможные климатические аномалииПогода в декабре 2024: возможные климатические аномалии
Погода в декабре 2024: возможные климатические аномалии. Фото: 1MI

Рекомендации по эксплуатации автомобилей в декабрьскую погоду

Советы по вождению в условиях снегопада и гололеда

Сотрудники Госавтоинспекции постоянно напоминают автолюбителям о том, что в зимнее время года дорожные условия ухудшаются и возрастает количество аварий.

Чтобы избежать ДТП, в условиях снегопада водителям, особенно новичкам, лучше отказаться от поездок на машине, если есть возможность воспользоваться общественным транспортом.

Не следует забывать о соблюдении скоростного режима, соблюдении дистанции и других правилах дорожного движения. Перед поездкой для улучшения видимости стоит очистить транспортное средство от снега. Также стоит проверить работу поворотников, стеклоочистителей и других приборов.

Как избежать проблем с запуском двигателя на морозе

Зимой в морозы часто у автомобилистов возникают проблемы с запуском двигателя. Для того чтобы избежать этого, желательно держать машину по возможности в гараже.

Большое значение имеют свечи зажигания, дающие искру и аккумулятор, он должен быть всегда подзаряжен.

Уход за стеклоочистителями, аккумулятором и замками в зимний период

Морозной зимой проблемы хозяевам автомобилей могут доставлять и могут также замки и стеклоочистители. Поэтому нужно на ночь поднимать щетки со стекла и своевременно чистить их.

В личинки замков нужно заливать масло или специальное средство, вытесняющее воду. Также можно использовать размораживатели или другие спиртосодержащие средства.

В аккумуляторе необходимо своевременно проверять уровень электролита, проверять уровень заряда и состояние клемм.

Рекомендации по эксплуатации автомобилей в декабрьскую погодуРекомендации по эксплуатации автомобилей в декабрьскую погоду
Рекомендации по эксплуатации автомобилей в декабрьскую погоду. Фото: 1MI

Как одеться и защитить здоровье в декабре

Погода в декабре в Свердловской области может быть непредсказуемой. Иногда столбики термометров опускаются до -40 градусов. Стоит заранее позаботиться о покупке одежды и обуви, которая поможет вам не переохладиться.

Одежда и обувь для морозной погоды

Давайте разберемся, как одеться в Свердловской области в декабре. Прежде всего стоит помнить, что в морозы следует одеваться многослойно. Под низ желательно надеть термобелье. Сейчас предлагается множество различных вариантов на любой вкус и кошелек.

Далее следует обеспечить себя теплым слоем одежды. Например, флисовыми штанами и шерстяным свитером. Верхняя одежда должна защищать от снега и ветра. В морозы желательно носить пуховики и куртки с капюшоном для дополнительной защиты от воздействий температуры головы.

Не забывайте о теплой шапке и варежках. В холода перчатки не помогут. Обувь зимой стоит носить свободную, чтобы можно было дополнительно надеть теплые носки.

Советы по уходу за кожей и защитой здоровья в холод

Чтобы ваша кожа в морозы оставалась в хорошем состоянии, за ней необходимо ухаживать. Регулярно используйте увлажняющий крем для лица и тела. Для защиты на улице надевайте шапку, шарф и перчатки.

В декабре желательно выбирать более мягкие средства для очищения кожи. Не забудьте о питательном бальзаме для губ. В помещениях нужно поддерживать оптимальный микроклимат и использовать увлажнители воздуха. Также специалисты советуют пить больше жидкости.

Как одеться и защитить здоровье в декабреКак одеться и защитить здоровье в декабре
Как одеться и защитить здоровье в декабре. Фото: Изображение Midjourney
Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области
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