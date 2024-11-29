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Posted 29 ноября, 09:35

Published 29 ноября, 09:35

Modified 29 ноября, 09:37

Updated 29 ноября, 09:37

Каждый второй житель Нижнего Тагила мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Каждый второй житель Нижнего Тагила мечтает о четырехдневной рабочей неделе

29 ноября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney.
Все больше жителей Нижнего Тагила хотят работать в режиме четырехдневной недели. Среди горожан проводился опрос с 20 по 28 ноября 2024 года.

Из всех опрошенных горожан 29% не поддержали идею сокращения недели из-за опасений, что зарплата тоже станет меньше. 22% затруднились сделать выбор, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.

52% женщин поддерживают идею четырехдневной рабочей недели, тогда как среди мужчин, отдавших голос «за», 46%. Также за более короткую неделю выступают 62% молодых людей до 35 лет. Среди тагильчан возраста 45+ положительно относится только 41%.

70% жителей города сообщили, что смогут справиться с привычным объемом обязанностей за четыре дня, а каждый пятый сообщил, что работать в таком режиме будет тяжело.

Третий выходной день 25% респондентов хотели бы проводить с семьей, 26% — отдыхать. 15% занялись бы домашними делами, еще столько же опрошенных стали бы заниматься саморазвитием. Каждый десятый горожанин в этот день гулял бы или занимался спортом.

Напомним, специалисты рассказали о способах удержания сотрудников в условиях нехватки кадров.

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