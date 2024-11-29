Каждый второй житель Нижнего Тагила мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Третий выходной день 25% респондентов хотели бы проводить с семьей, 26% — отдыхать. 15% занялись бы домашними делами, еще столько же опрошенных стали бы заниматься саморазвитием. Каждый десятый горожанин в этот день гулял бы или занимался спортом.