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Posted 29 ноября, 13:39

Published 29 ноября, 13:39

Modified 29 ноября, 13:41

Updated 29 ноября, 13:41

Конференция «Тагил медицинский» собрала 390 специалистов со всей Свердловской области

Конференция «Тагил медицинский» собрала 390 специалистов со всей Свердловской области

29 ноября 2024, 13:39
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.
Областная научно-практическая конференция «Тагил медицинский» прошла в ГДДЮТ 29 ноября 2024 года. В событии приняли участие специалисты из двенадцати медицинских и образовательных организаций Свердловской области.

Мероприятие прошло при поддержке областных Министерства здравоохранения и министерства образования и молодежной политики и посвящалось 180-летию со дня рождения Петра Васильевича Кузнецкого, 120-летию со дня начала его руководства Нижнетагильским комитетом Российского Красного Креста, а также 140-летию основания Земской больницы.

Успешная реализация нацпроекта «Здравоохранение» невозможна без передачи профессионального опыта из поколения в поколение. Погружение в историю региональной медицины, в частности, в историю Нижнего Тагила, которая имеет интересные и глубокие корни, знакомство с самоотверженным трудом врачей разных эпох, среди которых есть поистине легендарные личности, — это важный шаг к повышению престижа профессии медицинского работника, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

В рамках конференции работа шла в шести различных секциях:

  • Становление земской медицины в Пермской губернии Российской Империи и развитие медицинский и аптечных организаций в городе Нижний Тагил и Свердловской области;
  • Медицинские династии Нижнего Тагила и Свердловской области;
  • Деятельность местных отделений Российского Красного Креста Свердловской области;
  • Милосердное сестричество в Нижнем Тагиле;
  • Нижнетагильские эвакогоспитали периода Великой Отечественной войны;
  • Великая Отечественная война в биографиях медицинский работников Нижнего Тагила.

Так, специалист Детской городской больницы Нижнего Тагила, старшая медицинская сестра детской поликлиники Лилия Рублёва выступила с докладом на тему «Становление педиатрической службы в Нижнем Тагиле», озвучив факты из истории развития медицины для детей в городе, начиная с 1926 года и заканчивая нашим временем.

Детская медицина в Нижнем Тагиле прошла серьезную реорганизацию, но, несмотря на это, мы помним и чтим память тех, кто стоял у истоков детского здравоохранения в нашем городе. Мы бережно храним старые фотоальбомы, часть фотографий переведена в цифровой формат, — рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Фото: пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Врачи Городской больницы №1 Нижнего Тагила рассказали о многолетнем вкладе медицинских работников в развитие здравоохранения региона. Выступления вызвали живой интерес и подчеркнули важность сохранения исторической памяти о достижениях уральской медицины.

В прошлом году наша больница отметила 90-летие. История Городской больницы №1 — это путь беззаветного служения людям, отмеченный славными вехами и победами. Каждая династия медиков ГБ №1 стоит у истоков медицины Нижнего Тагила, а потомки и сегодня продолжают развивать ее, — сказал главный врач Городской больницы №1 Александр Павловских.

Отметим, «Российский Красный Крест» — национальная старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России, учрежденная в 1867 году, согласно Женевским Конвенциям. Волонтеры оказывают гуманитарную помощь и поддержку наиболее уязвимым группам населения РФ.

Историческое наследие Российского Красного Креста, особенно его тесная связь с медициной, помогает формировать в обществе ценности патриотизма, добра, милосердия, добровольческого служения. Сохранение исторической памяти о медиках позволяет нам воспитывать молодежь и готовить новую смену молодых специалистов, — пояснила председатель регионального Красного Креста, директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.

По итогам конференции будет издан электронный и печатный сборник материалов, а также книга «Тагил медицинский». Каждый участник получит электронный сертификат, а руководители организаций и научные руководители — благодарственные письма.

Фото: mzso.info

Ранее мы рассказывали об открытии в Екатеринбурге центра реабилитации для детей-инвалидов.

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