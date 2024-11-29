Конференция «Тагил медицинский» собрала 390 специалистов со всей Свердловской области

Posted 29 ноября, 13:39
Published 29 ноября, 13:39
Modified 29 ноября, 13:41
Updated 29 ноября, 13:41
Мероприятие прошло при поддержке областных Министерства здравоохранения и министерства образования и молодежной политики и посвящалось 180-летию со дня рождения Петра Васильевича Кузнецкого, 120-летию со дня начала его руководства Нижнетагильским комитетом Российского Красного Креста, а также 140-летию основания Земской больницы.
Успешная реализация нацпроекта «Здравоохранение» невозможна без передачи профессионального опыта из поколения в поколение. Погружение в историю региональной медицины, в частности, в историю Нижнего Тагила, которая имеет интересные и глубокие корни, знакомство с самоотверженным трудом врачей разных эпох, среди которых есть поистине легендарные личности, — это важный шаг к повышению престижа профессии медицинского работника, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.
В рамках конференции работа шла в шести различных секциях:
Так, специалист Детской городской больницы Нижнего Тагила, старшая медицинская сестра детской поликлиники Лилия Рублёва выступила с докладом на тему «Становление педиатрической службы в Нижнем Тагиле», озвучив факты из истории развития медицины для детей в городе, начиная с 1926 года и заканчивая нашим временем.
Детская медицина в Нижнем Тагиле прошла серьезную реорганизацию, но, несмотря на это, мы помним и чтим память тех, кто стоял у истоков детского здравоохранения в нашем городе. Мы бережно храним старые фотоальбомы, часть фотографий переведена в цифровой формат, — рассказал главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Врачи Городской больницы №1 Нижнего Тагила рассказали о многолетнем вкладе медицинских работников в развитие здравоохранения региона. Выступления вызвали живой интерес и подчеркнули важность сохранения исторической памяти о достижениях уральской медицины.
В прошлом году наша больница отметила 90-летие. История Городской больницы №1 — это путь беззаветного служения людям, отмеченный славными вехами и победами. Каждая династия медиков ГБ №1 стоит у истоков медицины Нижнего Тагила, а потомки и сегодня продолжают развивать ее, — сказал главный врач Городской больницы №1 Александр Павловских.
Отметим, «Российский Красный Крест» — национальная старейшая некоммерческая благотворительная организация Красного Креста в России, учрежденная в 1867 году, согласно Женевским Конвенциям. Волонтеры оказывают гуманитарную помощь и поддержку наиболее уязвимым группам населения РФ.
Историческое наследие Российского Красного Креста, особенно его тесная связь с медициной, помогает формировать в обществе ценности патриотизма, добра, милосердия, добровольческого служения. Сохранение исторической памяти о медиках позволяет нам воспитывать молодежь и готовить новую смену молодых специалистов, — пояснила председатель регионального Красного Креста, директор Свердловского областного медколледжа Ирина Левина.
По итогам конференции будет издан электронный и печатный сборник материалов, а также книга «Тагил медицинский». Каждый участник получит электронный сертификат, а руководители организаций и научные руководители — благодарственные письма.