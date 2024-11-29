Конференция «Тагил медицинский» собрала 390 специалистов со всей Свердловской области

Мероприятие прошло при поддержке областных Министерства здравоохранения и министерства образования и молодежной политики и посвящалось 180-летию со дня рождения Петра Васильевича Кузнецкого, 120-летию со дня начала его руководства Нижнетагильским комитетом Российского Красного Креста, а также 140-летию основания Земской больницы.