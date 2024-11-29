Кожуру от мандаринов теперь выпрашиваю у соседей — самая незаменимая вещь в хозяйстве

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Если до этой поры вы без всякой жалости выкидывали кожуру от мандаринов в мусорное ведро, то остановитесь: опытные хозяйки никогда так не делают. Эти ароматные остатки пригодятся в хозяйстве в тысяче разных случаев.