Кожуру от мандаринов теперь выпрашиваю у соседей — самая незаменимая вещь в хозяйстве

Posted 29 ноября, 11:56
Published 29 ноября, 11:56
Modified 29 ноября, 11:58
Updated 29 ноября, 11:58
Мандариновые очистки — это не только отходы, но и материал, который многие используют в различных бытовых целях. Вот лишь несколько оригинальных способов их применения в повседневной жизни.
Высушенная мандариновая кожура послужит отличным натуральным ароматизатором. Просто положите ее в мешочек из ткани и разместите в шкафах, автомобилях или комнатах. Это придаст пространствам свежий и фруктовый аромат.
Некоторые домашние животные — преимущественно, кошки — имеют нехорошую привычку залезать в цветочные горшки, раскидывать землю, а порой и просто устраивают там туалет. Если положить мандариновую кожуру в горшок, то резкий цитрусовый запах отпугнет пушистых негодников.
Смешайте в банке уксус, воду и положите туда мандариновые корочки. Такой состав должен настаиваться пару дней. После этого смочите в средстве тряпки для вытирания пыли или мытья пола и начните убираться. Результат вас порадует — квартира будет благоухать, — пишет портал News102.
Кстати, мандариновая кожура обладает натуральными антисептическими свойствами, так что вы не только отмоете, но и продезинфицируете поверхности.
Свежая или высушенная кожура мандаринов может помочь избавиться от неприятных запахов в холодильнике или мусорном ведре. Просто положите немного кожуры туда, и она впитает излишние запахи.
Разложенная в уголках квартиры кожура от мандаринов может помочь отпугнуть насекомых, которых раздражает резкий цитрусовый запах. Этим способом давно пользуются для выведения тараканов или муравьев в квартирах.
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