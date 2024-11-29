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Posted 29 ноября, 11:56

Published 29 ноября, 11:56

Modified 29 ноября, 11:58

Updated 29 ноября, 11:58

Кожуру от мандаринов теперь выпрашиваю у соседей — самая незаменимая вещь в хозяйстве

Кожуру от мандаринов теперь выпрашиваю у соседей — самая незаменимая вещь в хозяйстве

29 ноября 2024, 11:56
Фото: Photo by Evie Fjord on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Если до этой поры вы без всякой жалости выкидывали кожуру от мандаринов в мусорное ведро, то остановитесь: опытные хозяйки никогда так не делают. Эти ароматные остатки пригодятся в хозяйстве в тысяче разных случаев.

Мандариновые очистки — это не только отходы, но и материал, который многие используют в различных бытовых целях. Вот лишь несколько оригинальных способов их применения в повседневной жизни.

Ароматизатор для помещений

Высушенная мандариновая кожура послужит отличным натуральным ароматизатором. Просто положите ее в мешочек из ткани и разместите в шкафах, автомобилях или комнатах. Это придаст пространствам свежий и фруктовый аромат.

Защита для домашних растений

Некоторые домашние животные — преимущественно, кошки — имеют нехорошую привычку залезать в цветочные горшки, раскидывать землю, а порой и просто устраивают там туалет. Если положить мандариновую кожуру в горшок, то резкий цитрусовый запах отпугнет пушистых негодников.

Ароматные тряпки для уборки

Смешайте в банке уксус, воду и положите туда мандариновые корочки. Такой состав должен настаиваться пару дней. После этого смочите в средстве тряпки для вытирания пыли или мытья пола и начните убираться. Результат вас порадует — квартира будет благоухать, — пишет портал News102.

Кстати, мандариновая кожура обладает натуральными антисептическими свойствами, так что вы не только отмоете, но и продезинфицируете поверхности.

Кожуру от мандаринов можно использовать при уборкеКожуру от мандаринов можно использовать при уборке
Кожуру от мандаринов можно использовать при уборке. Фото: Изображение Midjourney

Устранение неприятных запахов

Свежая или высушенная кожура мандаринов может помочь избавиться от неприятных запахов в холодильнике или мусорном ведре. Просто положите немного кожуры туда, и она впитает излишние запахи.

Натуральный инсектицид

Разложенная в уголках квартиры кожура от мандаринов может помочь отпугнуть насекомых, которых раздражает резкий цитрусовый запах. Этим способом давно пользуются для выведения тараканов или муравьев в квартирах.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Тараканы#Хозяйство#Муравьи#Мандарины#Дом и сад#КЦ#Запахи#Инсектициды#Ароматизаторы#Бытовые цели#Домашние растения
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