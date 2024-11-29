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Posted 29 ноября, 03:50

Published 29 ноября, 03:50

Modified 29 ноября, 03:52

Updated 29 ноября, 03:52

Красная икра подорожала в России на 44%

Красная икра подорожала в России на 44%

29 ноября 2024, 03:50
Фото: 1MI.
В России стала дороже красная икра. Рост цен на 44% стал самым высоким показателем в течение последних пяти лет.

Дороже всего россиянам обходится бутерброд с икрой в Мурманской области — за 149 рублей. Самые большие финансовые возможности приобрести икру есть у жителей Центральной части страны, а самые низкие — у жителей Северного Кавказа, пишет РБК.

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в Екатеринбурге поставщик икры планирует поднять цены на продукт перед Новым годом. Повышение стоимости ожидается в декабре.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Статистика#Стоимость#Продукт#Икра#Екатеринбург#Дорожание#Красная икра
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