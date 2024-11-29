Красная икра подорожала в России на 44%

Posted 29 ноября, 03:50
Published 29 ноября, 03:50
Modified 29 ноября, 03:52
Updated 29 ноября, 03:52
Дороже всего россиянам обходится бутерброд с икрой в Мурманской области — за 149 рублей. Самые большие финансовые возможности приобрести икру есть у жителей Центральной части страны, а самые низкие — у жителей Северного Кавказа, пишет РБК.
Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что в Екатеринбурге поставщик икры планирует поднять цены на продукт перед Новым годом. Повышение стоимости ожидается в декабре.