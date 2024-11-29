Лимоны останутся вкусными и ароматными надолго: срок годности продлит обычная банка

Posted 29 ноября, 14:49
Published 29 ноября, 14:49
Modified 29 ноября, 14:50
Updated 29 ноября, 14:50
Хозяйки давно подметили, что лимон долго не портится, если поместить его в банку с холодной водой. Такой способ хранения подойдет, например, актуален на даче, где нет холодильника.
Для этого необходимо взять чистую стеклянную банку подходящего размера, наполнить ее холодной водой и поместить туда фрукт. Важно, чтобы банка герметично закрывалась крышкой, что обеспечит оптимальные условия хранения, — советует портал Pogovorim.by.
Хранить таким образом можно как целый лимон, так и разрезанный. Главное — ежедневно менять воду, чтобы в банке не образовывались бактерии.
Целые лимоны лучше всего хранить в холодильнике. Упакуйте фрукты в пластиковый пакет или контейнер с крышкой, но не закрывайте плотно, чтобы был приток воздуха. Храните их в отдельном отсеке холодильника — обычно это нижняя полка. В таких условиях лимоны могут оставаться свежими до 3-4 недель.
Также лимоны можно заморозить целиком или нарезанными дольками. Для замораживания целого лимона просто поместите его в морозильник. Если вы хотите заморозить дольки, нарежьте лимоны, выложите на противень в один слой и заморозьте, а затем переложите в пакет. Такие лимоны сохраняют вкус и аромат, и их можно использовать в различных блюдах и напитках.
Лимоны можно замариновать в солевом растворе. Для этого нарежьте их дольками или кубиками, положите их в стерилизованные банки, пересыпая солью. Закройте банки и оставьте в прохладном месте. Через некоторое время вы получите вкусные маринованные кусочки, которые можно использовать в салатах, соусах или как гарнир.
Есть и «сладкий» вариант хранения: порежьте лимоны на дольки или кружки и пересыпьте их сахаром. Разложите подготовленные лимоны в стерилизованные банки и закройте крышками. Цитрусовые будут храниться в собственном соку, так как сахар является отличным консервантом.
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