Лимоны останутся вкусными и ароматными надолго: срок годности продлит обычная банка

Также лимоны можно заморозить целиком или нарезанными дольками. Для замораживания целого лимона просто поместите его в морозильник. Если вы хотите заморозить дольки, нарежьте лимоны, выложите на противень в один слой и заморозьте, а затем переложите в пакет. Такие лимоны сохраняют вкус и аромат, и их можно использовать в различных блюдах и напитках.