tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 11:30

Published 29 ноября, 11:30

Modified 29 ноября, 11:32

Updated 29 ноября, 11:32

Мальчик в Екатеринбурге удушился на гамаке

Мальчик в Екатеринбурге удушился на гамаке

29 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге случайно умер 12-летний мальчик, лежавший в гамаке. ЧП случилось в Академическом районе 16 ноября 2024 года.

Школьник был дома с сестрой и мамой. Когда женщина читала девочке книжку, мальчик случайно закрутил полотна около головы слишком туго, в результате чего он умер, пишет Е1.

Когда мать заметила произошедшее, она вызвала врачей, однако они не смогли помочь. По словам приятеля подростка, он был добрым и веселым человеком.

Напомним, в Екатеринбурге скончался шестимесячный ребенок в благотворительном фонде «Ника».

Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского скончался на СВОВ детском саду в Екатеринбурге скончался охранникЖителя Екатеринбурга нашли застреленным на балконе
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Смерть#Семья#ЧП#18+#Екатеринбург#Скончался#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика