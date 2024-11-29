Мальчик в Екатеринбурге удушился на гамаке

Posted 29 ноября, 11:30
Published 29 ноября, 11:30
Modified 29 ноября, 11:32
Updated 29 ноября, 11:32
Школьник был дома с сестрой и мамой. Когда женщина читала девочке книжку, мальчик случайно закрутил полотна около головы слишком туго, в результате чего он умер, пишет Е1.
Когда мать заметила произошедшее, она вызвала врачей, однако они не смогли помочь. По словам приятеля подростка, он был добрым и веселым человеком.
Напомним, в Екатеринбурге скончался шестимесячный ребенок в благотворительном фонде «Ника».