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Posted 29 ноября, 08:55

Published 29 ноября, 08:55

Modified 29 ноября, 08:57

Updated 29 ноября, 08:57

В МЧС призвали россиян собрать «тревожные чемоданчики»

МЧС призывает россиян иметь под рукой «тревожный чемоданчик»

29 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.

В МЧС призвали россиян собрать «тревожные чемоданчики»

В Министерстве чрезвычайных ситуаций призвали граждан России собрать себе «тревожные чемоданчики». В ведомстве напомнили, что в случае ЧС это поможет выжить.

На официальном сайте МЧС России появилось сообщение с рекомендацией для россиян собрать «тревожные чемоданчики».

Набор предметов первой необходимости позволяет выжить при наступлении чрезвычайной ситуации и дождаться помощи. Обычно в таком наборе находится еда и одежда, минимальный набор лекарств и перевязочных средств, нож и фонарь, спички, иногда вода. Все вещи должны быть легкими и иметь долгий срок хранения. «Чемоданчик» в среднем рассчитан на выживание в течение трех суток — до эвакуации населения или прибытия на место ЧС спасателей, пишет URA.RU.

Такие наборы выживания актуальны для жителей регионов, где возможны природные катастрофы — наводнения, землетрясения, природные пожары и иные разрушения.

Для сохранения в целости предметов из набора для выживания используются полиэтиленовые пакеты — так лекарства, еду и одежду не испортит влага.

Ранее стало известно о гибели жителя Нижнего Тагила после взрыва в бытовке.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Спасатели#Россияне#Объявление#МЧС
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