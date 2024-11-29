МЧС призывает россиян иметь под рукой «тревожный чемоданчик»

Posted 29 ноября, 08:55
Published 29 ноября, 08:55
Modified 29 ноября, 08:57
Updated 29 ноября, 08:57
На официальном сайте МЧС России появилось сообщение с рекомендацией для россиян собрать «тревожные чемоданчики».
Набор предметов первой необходимости позволяет выжить при наступлении чрезвычайной ситуации и дождаться помощи. Обычно в таком наборе находится еда и одежда, минимальный набор лекарств и перевязочных средств, нож и фонарь, спички, иногда вода. Все вещи должны быть легкими и иметь долгий срок хранения. «Чемоданчик» в среднем рассчитан на выживание в течение трех суток — до эвакуации населения или прибытия на место ЧС спасателей, пишет URA.RU.
Такие наборы выживания актуальны для жителей регионов, где возможны природные катастрофы — наводнения, землетрясения, природные пожары и иные разрушения.
Для сохранения в целости предметов из набора для выживания используются полиэтиленовые пакеты — так лекарства, еду и одежду не испортит влага.
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