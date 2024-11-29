МЧС призывает россиян иметь под рукой «тревожный чемоданчик»

Набор предметов первой необходимости позволяет выжить при наступлении чрезвычайной ситуации и дождаться помощи. Обычно в таком наборе находится еда и одежда, минимальный набор лекарств и перевязочных средств, нож и фонарь, спички, иногда вода. Все вещи должны быть легкими и иметь долгий срок хранения. «Чемоданчик» в среднем рассчитан на выживание в течение трех суток — до эвакуации населения или прибытия на место ЧС спасателей, пишет URA.RU.