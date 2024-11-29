Мэр Нижнего Тагила встретился с семьей погибшего бойца СВО

Posted 29 ноября, 13:18
Published 29 ноября, 13:18
Modified 29 ноября, 13:20
Updated 29 ноября, 13:20
Градоначальник встретился с семьей Андрея Перетыкина, погибшего при выполнении воинского долга. Родственники обратились к мэру за помощью в решении ряда вопросов, включая увековечивание памяти погибшего. Пинаев поручил открыть мемориальную доску в школе, где учился Перетыкин.
В 2023–2024 годах в штаб помощи участникам СВО поступило более 1100 обращений. Семьям оказывается поддержка, включая льготы на образование, питание, проезд и внеочередное зачисление детей в детские сады и школы. Мэр подчеркнул важность индивидуальной работы с каждой семьей и готовность оказывать всестороннюю помощь.
Ранее троих пропавших свердловских бойцов СВО нашли в украинском плену.