Мэр Нижнего Тагила встретился с семьей погибшего бойца СВО

В 2023–2024 годах в штаб помощи участникам СВО поступило более 1100 обращений. Семьям оказывается поддержка, включая льготы на образование, питание, проезд и внеочередное зачисление детей в детские сады и школы. Мэр подчеркнул важность индивидуальной работы с каждой семьей и готовность оказывать всестороннюю помощь.