Posted 29 ноября, 07:45
Published 29 ноября, 07:45
Modified 29 ноября, 07:45
Updated 29 ноября, 07:45
Значительно облегчая ведение бизнеса, они при этом не застрахованы от ошибок, а потому при их применении нужен регулярный контроль со стороны пользователя.
Стоит признать, что современные платформы в значительной степени обеспечивают минимизацию рисков ошибок, используя алгоритмы проверки данных, автоматическое обновление законодательства и встроенные подсказки для пользователей. Но быть уверенными в абсолютной невозможности подобных ошибок не стоит. В частности, сервис может допустить ошибки при расчете суммы налога к уплате из-за устаревших формул или неверных настроек, возможны проблемы с синхронизацией данных, временные технические сбои, или не будут учтены последние обновления в налоговом законодательстве.
Для выявления ошибок бизнесу приходится запрашивать услуги консультационных компаний или отдельных финансовых консультантов, а также своих технологических партнеров. Отделы корпоративного обслуживания, где доступны подобные консультационные услуги, есть во многих банках. Причем многие финансовые учреждения начали запуск полноценных линий помощи бизнесу, пострадавшему от бухгалтерских селф-сервисов. Об этом информиурет NewsNN.ru.
Модульбанк, который в последние годы выбрал для себя роль предпринимательского хаба, сообщил об открытии линии поддержки бизнеса, понесшего убытки из-за бухгалтерских селф-сервисов.
Как проинформировал управляющий директор Модульбанка Никита Константинов, в компании могут разобраться в нюансах каждого бизнеса и поддержать клиентов, помогая им избежать ошибок и проблем с налоговыми органами.
Иногда работа с селф-сервисами, в том числе банковскими, приводит к неприятным ошибкам, напомнил он.
По словам Константинова, это происходит потому, что предприниматель может не разбираться в нюансах учета или в сервисе может не оказаться нужного функционала для актуального расчета налоговой базы.
«Модульбухгалтерия» работает как бухгалтерия с реальными бухгалтерами, чья задача заключается в подготовке документов на компенсацию или неустойку предпринимателям, которым поступили уведомления о доначислении из-за некорректного учета в банковских селф-сервисах, и при необходимости в представлении их интересов в суде.
Каждый индивидуальный случай требует персонального подхода, поэтому для выбора оптимального варианта поддержки предпринимателям рекомендуют обращаться в банки. Подобные услуги в России можно получить, к примеру, в Сбербанке, ВТБ или Альфа-Банке. При этом некоторые финансовые учреждения уже обладают интегрированными бухгалтерскими сервисами, где выполняется автоматическая синхронизация банковских операций с финансовым учетом. Это снижает риск ошибок, хотя все же и не исключает его полностью.