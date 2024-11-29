Модульбанк рассказал, как бизнесу минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Каждый индивидуальный случай требует персонального подхода, поэтому для выбора оптимального варианта поддержки предпринимателям рекомендуют обращаться в банки. Подобные услуги в России можно получить, к примеру, в Сбербанке, ВТБ или Альфа-Банке. При этом некоторые финансовые учреждения уже обладают интегрированными бухгалтерскими сервисами, где выполняется автоматическая синхронизация банковских операций с финансовым учетом. Это снижает риск ошибок, хотя все же и не исключает его полностью.