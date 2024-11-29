Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер

Posted 29 ноября, 03:33
Published 29 ноября, 03:33
Modified 29 ноября, 03:35
Updated 29 ноября, 03:35
Пять лет назад свердловчанину поставили кардиостимулятор. Весной 2023 года мужчина пришел на прием к онкологу для назначения обследования. У этого врача он наблюдался на протяжении двух лет, пишет Е1.
Специалист отправил пациента на МРТ, не прочитав в его документах информацию о том, что пациентам с кардиостимуляторами нельзя проводить данное обследование. В больнице Краснотурьинска врачи провели мужчине процедуру.
После этого у него нарушился сердечный ритм, а вскоре он скончался в медучреждении. В СК началось следствие по данному делу. Врач свою вину не признал. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.
Напомним, молодой человек в Нижнем Тагиле скончался в больнице. Его родители подозревают, что это случилось из-за халатности врачей.