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Posted 29 ноября, 03:33

Published 29 ноября, 03:33

Modified 29 ноября, 03:35

Updated 29 ноября, 03:35

Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер

Мужчина в Свердловской области пришел на прием к врачу и умер

29 ноября 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области мужчина, наблюдавшийся у онколога, умер из-за неправильного обследования.

Пять лет назад свердловчанину поставили кардиостимулятор. Весной 2023 года мужчина пришел на прием к онкологу для назначения обследования. У этого врача он наблюдался на протяжении двух лет, пишет Е1.

Специалист отправил пациента на МРТ, не прочитав в его документах информацию о том, что пациентам с кардиостимуляторами нельзя проводить данное обследование. В больнице Краснотурьинска врачи провели мужчине процедуру.

После этого у него нарушился сердечный ритм, а вскоре он скончался в медучреждении. В СК началось следствие по данному делу. Врач свою вину не признал. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, молодой человек в Нижнем Тагиле скончался в больнице. Его родители подозревают, что это случилось из-за халатности врачей.

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