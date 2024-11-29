На изверга из Свердловской области, убившего котов, завели уголовное дело

Posted 29 ноября, 09:32
Published 29 ноября, 09:32
Modified 29 ноября, 09:57
Updated 29 ноября, 09:57
На изверга из Алапаевского района, который жестоко расправился с двумя котами в Свердловской области, возбудили уголовное дело.
Напомним, об убийстве животных стало известно 28 ноября. Издевательства над котами снял на видео 16-летний очевидец издевательств.
Известно, что 23-летний подозреваемый в насилии над животными имел семью — жену и ребенка.
Теперь живодер — фигурант уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает Управление МВД по региону. Информацию о 16-летнем подростке, который снимал зверства на видео, передали в ОДН.
Ранее сообщалось о причинах расправы над котами, которые подозреваемый озвучил полицейским.