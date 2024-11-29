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Posted 29 ноября, 09:32

Published 29 ноября, 09:32

Modified 29 ноября, 09:57

Updated 29 ноября, 09:57

На живодера из Свердловской области, убившего котов, завели уголовное дело

На изверга из Свердловской области, убившего котов, завели уголовное дело

29 ноября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.

На живодера из Свердловской области, убившего котов, завели уголовное дело

Живодер, расправившийся с двумя котами в Свердловской области, станет фигурантом уголовного дела. Житель Алапаевска подозревается в жестоком обращении с животными.

На изверга из Алапаевского района, который жестоко расправился с двумя котами в Свердловской области, возбудили уголовное дело.

Напомним, об убийстве животных стало известно 28 ноября. Издевательства над котами снял на видео 16-летний очевидец издевательств.

Известно, что 23-летний подозреваемый в насилии над животными имел семью — жену и ребенка.

Теперь живодер — фигурант уголовного дела о жестоком обращении с животными, сообщает Управление МВД по региону. Информацию о 16-летнем подростке, который снимал зверства на видео, передали в ОДН.

Ранее сообщалось о причинах расправы над котами, которые подозреваемый озвучил полицейским.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Животные#Уголовное дело#Издевательства#Екатеринбург#Инцидент
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