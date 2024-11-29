Новый светофор появился на Вые в Нижнем Тагиле

Posted 29 ноября, 03:14
Published 29 ноября, 03:14
Modified 29 ноября, 03:16
Updated 29 ноября, 03:16
Городской объект был установлен около дома, где раньше располагался магазин «Минимарт», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
У светофора есть кнопка, с помощью которой можно вызвать разрешающий сигнал для того, чтобы перейти дорогу.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле сделали современные пешеходные переходы на пересечении улиц Пархоменко — Ломоносова возле школы №44. Теперь дорожную разметку видно в темноте и в любую погоду.