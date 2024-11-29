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Posted 29 ноября, 03:14

Published 29 ноября, 03:14

Modified 29 ноября, 03:16

Updated 29 ноября, 03:16

Новый светофор появился на Вые в Нижнем Тагиле

Новый светофор появился на Вые в Нижнем Тагиле

29 ноября 2024, 03:14
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле поставили новый светофор на Красноармейской улице.

Городской объект был установлен около дома, где раньше располагался магазин «Минимарт», рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

У светофора есть кнопка, с помощью которой можно вызвать разрешающий сигнал для того, чтобы перейти дорогу.

Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле сделали современные пешеходные переходы на пересечении улиц Пархоменко — Ломоносова возле школы №44. Теперь дорожную разметку видно в темноте и в любую погоду.

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у ТЦ «Кит» установили светофор
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