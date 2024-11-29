Опытные хозяева не выкидывают позеленевший картофель: 2 хитрых трюка с клубнями

Даже если зелени на клубне немного, в пищу его все равно лучше не использовать, так как соланин быстро проникает в мякоть. Но что делать с такими клубнями? Неужели их нужно выкинуть без сожаления? Оказывается, делать это необязательно. Опытные дачники знают, что делать с такой картошкой.