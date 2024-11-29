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Posted 29 ноября, 09:13

Published 29 ноября, 09:13

Modified 29 ноября, 09:15

Updated 29 ноября, 09:15

Эксперты поставили точку в споре: вот что нужно делать с позеленевшим картофелем

Опытные хозяева не выкидывают позеленевший картофель: 2 хитрых трюка с клубнями

29 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI.

Эксперты поставили точку в споре: вот что нужно делать с позеленевшим картофелем

Рубрика
Еда и напитки
Если вы заметили, что картофель, который вы собрали осенью, вдруг начал зеленеть, значит серьезно нарушены условия хранения. Соберите зеленые клубни, но не спешите выкидывать — им можно найти как минимум два применения.

Картошка зеленеет из-за воздействия света на клубни, которые содержат хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за фотосинтез. Когда картофельные клубни остаются на свету, их поверхность начинает вырабатывать хлорофилл, что и приводит к изменению цвета. Зеленая картошка содержит опасное вещество соланин — это яд, которым человек может серьезно отравиться. Для кормления домашних животных зеленая картошка также не пригодна.

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Даже если зелени на клубне немного, в пищу его все равно лучше не использовать, так как соланин быстро проникает в мякоть. Но что делать с такими клубнями? Неужели их нужно выкинуть без сожаления? Оказывается, делать это необязательно. Опытные дачники знают, что делать с такой картошкой.

Зеленый картофель устойчив к болезням и грызунам, что делает его подходящим для посадки, — утверждает эксперт портала Pravda.ru.

Отберите позеленевшую картошку и сложите ее в отдельный ящик. Весной перед посадкой его можно будет дополнительно выставить на солнце, чтобы соланина образовалось больше. Ни один огородный вредитель и близко не подойдет к ядовитым клубням, но картошка из такого семечка вырастет абсолютно нормальная и здоровая.

Картофель нельзя надолго оставлять на светуКартофель нельзя надолго оставлять на свету
Картофель нельзя надолго оставлять на свету. Фото: 1MI

Второй вариант использования позеленевшего картофеля — это компостирование. Дело в том, что в клубнях содержатся сахара и крахмал, которые ускоряют процесс созревания компоста. Прежде чем отправить картофель в компостную яму, его нужно измельчить, чтобы процесс разложения проходил интенсивнее.

А чтобы картофель не зеленел при хранении, рекомендуется хранить его в темном, прохладном и сухом месте. Используйте картонные коробки или тканевые мешки для хранения, чтобы минимизировать попадание света.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Картофель#КЦ#Еда и напитки#Посадка растений#Хранение овощей#Соланин#Позеленевший картофель#Компостирование#Ядовитые клубни
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