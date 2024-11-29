Опытные хозяева не выкидывают позеленевший картофель: 2 хитрых трюка с клубнями

Posted 29 ноября, 09:13
Published 29 ноября, 09:13
Modified 29 ноября, 09:15
Updated 29 ноября, 09:15
Картошка зеленеет из-за воздействия света на клубни, которые содержат хлорофилл — зеленый пигмент, отвечающий за фотосинтез. Когда картофельные клубни остаются на свету, их поверхность начинает вырабатывать хлорофилл, что и приводит к изменению цвета. Зеленая картошка содержит опасное вещество соланин — это яд, которым человек может серьезно отравиться. Для кормления домашних животных зеленая картошка также не пригодна.
Даже если зелени на клубне немного, в пищу его все равно лучше не использовать, так как соланин быстро проникает в мякоть. Но что делать с такими клубнями? Неужели их нужно выкинуть без сожаления? Оказывается, делать это необязательно. Опытные дачники знают, что делать с такой картошкой.
Зеленый картофель устойчив к болезням и грызунам, что делает его подходящим для посадки, — утверждает эксперт портала Pravda.ru.
Отберите позеленевшую картошку и сложите ее в отдельный ящик. Весной перед посадкой его можно будет дополнительно выставить на солнце, чтобы соланина образовалось больше. Ни один огородный вредитель и близко не подойдет к ядовитым клубням, но картошка из такого семечка вырастет абсолютно нормальная и здоровая.
Второй вариант использования позеленевшего картофеля — это компостирование. Дело в том, что в клубнях содержатся сахара и крахмал, которые ускоряют процесс созревания компоста. Прежде чем отправить картофель в компостную яму, его нужно измельчить, чтобы процесс разложения проходил интенсивнее.
А чтобы картофель не зеленел при хранении, рекомендуется хранить его в темном, прохладном и сухом месте. Используйте картонные коробки или тканевые мешки для хранения, чтобы минимизировать попадание света.
Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы зловредный колорадский жук не пожирал картофельную ботву.