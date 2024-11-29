Порывы ветра в Свердловской области станут сильнее

Posted 29 ноября, 04:51
Published 29 ноября, 04:51
Modified 29 ноября, 04:53
Updated 29 ноября, 04:53
Кроме сильного ветра в регионе будет облачность, а также местами возможен снегопад. Ночью 30 ноября похолодает до -12 градусов, днем станет теплее до -5… 0 градусов, рассказали в УГМС.
1 декабря ночью прогнозируется -8 градусов, днем, возможно, станет теплее до нуля градусов. В уральской столице ожидается -4… -2 градуса.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Свердловской области было -12 градусов. Местами дороги обледенели.