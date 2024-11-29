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Posted 29 ноября, 04:51

Published 29 ноября, 04:51

Modified 29 ноября, 04:53

Updated 29 ноября, 04:53

Порывы ветра в Свердловской области станут сильнее

Порывы ветра в Свердловской области станут сильнее

29 ноября 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области усилятся порывы ветра 30 ноября и 1 декабря 2024 года.

Кроме сильного ветра в регионе будет облачность, а также местами возможен снегопад. Ночью 30 ноября похолодает до -12 градусов, днем станет теплее до -5… 0 градусов, рассказали в УГМС.

1 декабря ночью прогнозируется -8 градусов, днем, возможно, станет теплее до нуля градусов. В уральской столице ожидается -4… -2 градуса.

Напомним, 28 ноября 2024 года в Свердловской области было -12 градусов. Местами дороги обледенели.

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#Елизавета Зиборова#Температура воздуха#Погода#Ветер#Прогноз#Окружающая среда#Природа#УГМС#Екатеринбург
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