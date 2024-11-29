Пыль в воздухе, кража на вокзале, ледовый городок в Тагиле и рост цен на масло

Posted 29 ноября, 16:57
Published 29 ноября, 16:57
Modified 29 ноября, 16:59
Updated 29 ноября, 16:59
Тагильчане вынуждены дышать пылью, сажей и золой — индекс взвеси в пятницу, 29 ноября, достиг 67, это высокий показатель. Ситуация должна стабилизироваться уже в субботу, а пока горожанам советуют не находиться долгое время на открытом воздухе.
76-летнего жителя Нижнего Тагила ограбили на парковке у железнодорожного вокзала. Пожилой мужчина лишился кошелька с крупной суммой денег — 76 тысяч рублей были предназначены на операцию. Теперь поездку в Пермь придется отложить на неопределенное время. Семья пенсионера обратилась в полицию.
В начале декабря на Театральной площади в Нижнем Тагиле начнет работать ледовый городок. Из-за этого в течение двух месяцев будет перекрыто движение для автомобилей по центру города. Водителям предложат удобные пути объезда.
В Нижнем Тагиле местный житель, инженер по образованию, построил пешеходный мост через реку Леба. Он сделал это, чтобы обеспечить людям беспрепятственный доступ к роднику с чистой питьевой водой. В планах у ответственного тагильчанина — привести в порядок и сам родник.
Свердловские молочники считают, что рост цен на сливочное масло во многом обусловлен ажиотажным спросом на него среди потребителей. Также цены скачут из-за высокой себестоимости литра молока — на изготовление натурального масла требуется 21 литр.