Пыль в воздухе, кража на вокзале, ледовый городок в Тагиле и рост цен на масло

В Нижнем Тагиле местный житель, инженер по образованию, построил пешеходный мост через реку Леба. Он сделал это, чтобы обеспечить людям беспрепятственный доступ к роднику с чистой питьевой водой. В планах у ответственного тагильчанина — привести в порядок и сам родник.