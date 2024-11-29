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Posted 29 ноября, 16:57

Published 29 ноября, 16:57

Modified 29 ноября, 16:59

Updated 29 ноября, 16:59

Пыль в воздухе, кража на вокзале, ледовый городок в Тагиле и рост цен на масло

Пыль в воздухе, кража на вокзале, ледовый городок в Тагиле и рост цен на масло

29 ноября 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жителям Тагила приходится дышать пылью. У пенсионера на городском вокзале украли отложенные на операцию деньги. В Тагиле изменят схему движения из-за работы ледового городка. Местный житель по своей инициативе построил мост через Лебу. Производители объяснили рост цен на сливочное масло паникой.

Тагильчане вынуждены дышать пылью, сажей и золой — индекс взвеси в пятницу, 29 ноября, достиг 67, это высокий показатель. Ситуация должна стабилизироваться уже в субботу, а пока горожанам советуют не находиться долгое время на открытом воздухе.

В Нижнем Тагиле в воздухе превышено количество твердых частиц пыли
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76-летнего жителя Нижнего Тагила ограбили на парковке у железнодорожного вокзала. Пожилой мужчина лишился кошелька с крупной суммой денег — 76 тысяч рублей были предназначены на операцию. Теперь поездку в Пермь придется отложить на неопределенное время. Семья пенсионера обратилась в полицию.

Трагедия на вокзале: пенсионер лишился 76 тысяч рублей на операцию
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В начале декабря на Театральной площади в Нижнем Тагиле начнет работать ледовый городок. Из-за этого в течение двух месяцев будет перекрыто движение для автомобилей по центру города. Водителям предложат удобные пути объезда.

В Нижнем Тагиле на 2 месяца перекроют центр города из-за ледового городка
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В Нижнем Тагиле местный житель, инженер по образованию, построил пешеходный мост через реку Леба. Он сделал это, чтобы обеспечить людям беспрепятственный доступ к роднику с чистой питьевой водой. В планах у ответственного тагильчанина — привести в порядок и сам родник.

Тагильчанин построил мост через реку Леба
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Свердловские молочники считают, что рост цен на сливочное масло во многом обусловлен ажиотажным спросом на него среди потребителей. Также цены скачут из-за высокой себестоимости литра молока — на изготовление натурального масла требуется 21 литр.

Свердловские молочники связали рост цен на масло с паникой у потребителей
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