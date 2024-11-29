Рост цен на молочную продукцию в Свердловской области остановлен

Posted 29 ноября, 09:34
Published 29 ноября, 09:34
Modified 29 ноября, 09:36
Updated 29 ноября, 09:36
Министр регионального АПК Анна Кузнецова в эфире «4 канала» сообщила, что цены на молочку должны стать ниже. Она объяснила, что стоимость данной категории продукции зависит от количества сырья, производимого в области.
Так как на Среднем Урале производится более 600 тысяч тонн в год, а в 2024 году даже больше, то есть вероятность снижения цен. Министр также подчеркнула, что в области больше нет дефицита сливочного масла.
Ранее сообщалось, что молочные продукты и рыба подорожают к Новому году.