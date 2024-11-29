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Posted 29 ноября, 09:34

Published 29 ноября, 09:34

Modified 29 ноября, 09:36

Updated 29 ноября, 09:36

Рост цен на молочную продукцию в Свердловской области остановлен

Рост цен на молочную продукцию в Свердловской области остановлен

29 ноября 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.
На Среднем Урале молочная продукция может стать дешевле.

Министр регионального АПК Анна Кузнецова в эфире «4 канала» сообщила, что цены на молочку должны стать ниже. Она объяснила, что стоимость данной категории продукции зависит от количества сырья, производимого в области.

Так как на Среднем Урале производится более 600 тысяч тонн в год, а в 2024 году даже больше, то есть вероятность снижения цен. Министр также подчеркнула, что в области больше нет дефицита сливочного масла.

Ранее сообщалось, что молочные продукты и рыба подорожают к Новому году.

Рост цен на молочную продукцию продолжается в Свердловской области
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#Екатерина Смирнова#Общество#Продукты#Продукция#Молочная продукция#Екатеринбург
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