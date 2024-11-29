«Сайлент Хилл какой-то»: жители Тагилстроя пожаловались на смог и запах

Posted 29 ноября, 05:46
Published 29 ноября, 05:46
Modified 29 ноября, 05:48
Updated 29 ноября, 05:48
Больше всего жалоб поступило на экологическую ситуацию в районе Тагилстроя. Судя по камерам видеонаблюдения, район действительно погрузился в смог.
На Тагилстрое, вообще, Сайлент хилл какой-то! Туман и дымка, ничего не видно. Видимости ноль! Вонь, дышать нечем! Слезятся глаза. Что происходит? Массовое истребление жителей города?! — написал пользователь в телеграм-канале TagilCity.ru.
Проблемы с дыханием отмечают даже дети.
Мы живем на Тагилстрое. Сегодня утром дочь-третьеклассница не успела еще до школы дойти — звонит. «Мама, это что такое? Что в воздухе? Будто туман, но вроде не туман. Дышать трудно!». Последние дни, особенно в НМУ, у нас действительно очень тяжелый воздух, ощущаются выбросы, какой-то пыльный запах. В трамвае ехала, и как только двери открываются — сразу это все чувствуешь, — поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница района Нижнего Тагила Ирина.
В Дзержинском районе города местные жители также отмечают дымку.
Сегодня все в дымке, заводов не видно. Но утром ничего не чувствовал из запахов, - поделился с редакцией житель Вагонки Анатолий.
Вероятно, дымка или туман были вызваны понижением температуры воздуха и влажностью, оставшейся с предыдущих дней. Исходящие от заводов и от домов в частном секторе столы дыма стелются над землей достаточно низко. Воздух становится плотнее и не дает дыму рассеиваться.
В Нижнем Тагиле по этой причине в том числе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Это значит, что вредные газы будут в этот период рассеиваться не очень активно и создавать условия, которые мы имеем сейчас. Последнее зафиксированное УГМС превышение в НМУ пришлось на 26 ноября. В эти дни заводы по закону обязаны снижать количество выбросов.
В центре ситуация другая — там дымка не наблюдается, но отмечается запах гари.
Приехал в центр с ГГМ и, выйдя из автобуса, сразу же в нос ударил запах чего-то горелого, — рассказал TagilCity.ru тагильчанин Артем.