«Сайлент Хилл какой-то»: жители Тагилстроя пожаловались на смог и запах

В Нижнем Тагиле по этой причине в том числе объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях. Это значит, что вредные газы будут в этот период рассеиваться не очень активно и создавать условия, которые мы имеем сейчас. Последнее зафиксированное УГМС превышение в НМУ пришлось на 26 ноября. В эти дни заводы по закону обязаны снижать количество выбросов.