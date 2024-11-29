Семья погибшего в Екатеринбурге электромонтера дополнительно отсудила у РЖД 4 млн

Posted 29 ноября, 16:24
Published 29 ноября, 16:24
Modified 29 ноября, 16:26
Updated 29 ноября, 16:26
На этот раз компания-перевозчик проиграла иск брату Александра. До этого РЖД уже выплатила 5 млн рублей матери погибшего молодого человека, пишет Е1 со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую.
Трагедия произошла 26 апреля 2023 года. Александр попал под напряжение в 2000 В в районе станции Екатеринбург-Пассажирский. Было возбуждено уголовное дело о нарушении условий охраны труда.
В мае 2024 года похожая трагедия случилась на УВЗ в Нижнем Тагиле: от удара током погиб 24-летний электромонтер Александр Винокуров.