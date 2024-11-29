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Posted 29 ноября, 16:24

Published 29 ноября, 16:24

Modified 29 ноября, 16:26

Updated 29 ноября, 16:26

РЖД выплатит 4 млн рублей семье погибшего в Екатеринбурге электромонтера

Семья погибшего в Екатеринбурге электромонтера дополнительно отсудила у РЖД 4 млн

29 ноября 2024, 16:24
Фото: 1MI.

РЖД выплатит 4 млн рублей семье погибшего в Екатеринбурге электромонтера

Компания РЖД заплатит по очередному иску от семьи электромонтера Александра Крета. Молодой человек стал жертвой несчастного случая на производстве в 2023 году.

На этот раз компания-перевозчик проиграла иск брату Александра. До этого РЖД уже выплатила 5 млн рублей матери погибшего молодого человека, пишет Е1 со ссылкой на адвоката семьи Юлию Липинскую.

Трагедия произошла 26 апреля 2023 года. Александр попал под напряжение в 2000 В в районе станции Екатеринбург-Пассажирский. Было возбуждено уголовное дело о нарушении условий охраны труда.

В мае 2024 года похожая трагедия случилась на УВЗ в Нижнем Тагиле: от удара током погиб 24-летний электромонтер Александр Винокуров.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Уголовное дело#РЖД#Погибший#Ущерб#Охрана труда#Екатеринбург#Моральная компенсация
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