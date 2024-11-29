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Posted 29 ноября, 06:52

Published 29 ноября, 06:52

Modified 29 ноября, 06:54

Updated 29 ноября, 06:54

Стали известны подробности происшествия на борту самолета Бангкок-Екатеринбург

Стали известны подробности происшествия на борту самолета Бангкок-Екатеринбург

29 ноября 2024, 06:52
Фото: 1MI.
Стали известны подробности происшествия на борту самолета Бангкок-Екатеринбург, в котором нашли предмет похожий на бомбу.

Данным рейсом летела мама екатеринбурженки. Женщина рассказала, что полет прошел в абсолютно спокойной обстановке, пассажиры ни о чем не подозревали.

Они начали догадываться, что что-то произошло, когда после приземления в салон забежали полицейские с собаками, а сам самолет приземлился на запасной полосе. Территория была оцеплена силовиками, рассказывает Е1.

Выяснилось, что сообщение о предмете, похожем на бомбу, пришло на почту аэропорта.

Напомним, в Екатеринбурге самолет, летевший из Тайланда, совершил экстренную посадку.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Самолет#Посадка#Экстренная посадка#Екатеринбург#Инцидент
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