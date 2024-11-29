Стали известны подробности происшествия на борту самолета Бангкок-Екатеринбург

Posted 29 ноября, 06:52
Published 29 ноября, 06:52
Modified 29 ноября, 06:54
Updated 29 ноября, 06:54
Данным рейсом летела мама екатеринбурженки. Женщина рассказала, что полет прошел в абсолютно спокойной обстановке, пассажиры ни о чем не подозревали.
Они начали догадываться, что что-то произошло, когда после приземления в салон забежали полицейские с собаками, а сам самолет приземлился на запасной полосе. Территория была оцеплена силовиками, рассказывает Е1.
Выяснилось, что сообщение о предмете, похожем на бомбу, пришло на почту аэропорта.
Напомним, в Екатеринбурге самолет, летевший из Тайланда, совершил экстренную посадку.